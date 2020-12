Majo Martino contó que fue víctima de abuso durante un casting

Majo Martino contó un hecho traumático de su infancia (Foto: Instagram @majomartino)

La periodista Majo Martino contó una situación de abuso sexual que sufrió durante un casting y volvió a poner el ojo del debate en el mundo del espectáculo en particular. Esas situaciones que durante mucho tiempo formaron parte de un modus operandi en el medio y que, gracias a movimientos colectivos y globales, cada vez más mujeres se animan a denunciar.

La periodista recordó el hecho en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, en la que contó cómo tuvo que enfrentar la situación siendo una niña, el momento en el que se lo contó a sus padres y su reacción al encontrarse con el hombre durante su adultez. Ante una pregunta de Etchegoyen sobre si había sufrido durante su trayectoria alguna situación de machismo o abuso de poder, la periodista se explayó. “Machismo está lleno. Está en una tener cintura para ir manejando ese tema. Ahora los hombres están tomando cada vez más conciencia, por suerte, entonces se ponen en otro lugar”, manifestó.

A continuación, recordó la traumática situación que vivió durante un casting. “Cuando yo era chica y no pertenecía al medio, un señor que es actor y que era jefe de casting de una productora muy conocida, en un casting me dio un beso. Yo no tenía por qué actuar mal porque él me estaba grabando y me encajó un beso contra la pared”, contó la periodista y advirtió que no había sido la única. “Hablando con otra gente me enteré que se lo hacía a muchas chicas. Era un tipo que abusaba de su rol, un rol muy importante”, agregó, sin querer mencionar al responsable.

“Yo tenía 11, 12 años, no puedo precisar cuántos años tenía. Viste cuando no sabés si para hacer un casting es necesario eso”, confesó la conductora. “ Mi cuerpo reaccionó al cerrar la boca y poner los brazos así ”, explicó, haciendo el gesto de tomar distancia. El repudiable hecho ocurrió en un camarín, mientras afuera esperaba su madre, que la había acompañado a la prueba: “A mi mamá se lo conté, pero no sabiendo si yo había hecho algo mal. También se lo conté a mi papá, que se alarmó y me dijo: ‘¿Tengo que volver y agarrar a esta persona?’ No, se la dibujé porque no quería escándalos”.

Majo Martino contó que fue víctima de abuso a los 12 años (Video: Mitre Live - Radio Mitre)

A continuación, Etchegoyen le consultó sobre si había quedado con miedo luego de vivir esa situación. “Me dio impresión. Me avasalló tanto. No sé si quedé con miedo, me pareció que era un oportunista. Estaba utilizando un guión para besar a una nena ”, manifestó Martino con evidente repudio. Por último, la periodista recordó habérselo cruzado una vez más. Ya de adulta, con otras herramientas, lo increpó a la salida de un teatro. “Le grité ´asqueroso´. Estaba con mi amigo (el periodista) Guido Záffora, que me frenó. Porque lo iba a encarar. Era la Majo más mujer, más grande, me dieron ganas de ir y decirle, y mi amigo me frenó”, recordó Martino.

Durante la pandemia, la periodista dejó su lugar en Los Ángeles de la Mañana, el programa que conduce Ángel de Brito por El Trece y sorprendió al unirse a la trouppe de Sex Virtual, la obra que dirige José María Muscari que funcionó en diferentes plataformas durante la cuarentena obligatoria, y fue la primera en volver a las funciones presenciales una vez aprobados los protocolos de sanidad.

