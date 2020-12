La reacción de Marcelo Tinelli ante una romántica publicación de su hija Cande con Coti Sorokin

Marcelo Tinelli (Foto: Jorge Luengo)

La semana pasada Cande Tinelli dio un paso muy importante en toda relación del siglo XXI: publicó en su cuenta en Instagram la primera foto besando a su nueva pareja, Coti Soroki. Es cierto, la imagen solo duró unos pocos minutos en sus stories, ya que la cantante decidió eliminarla. Sin embargo, por algún motivo, luego redobló la apuesta y subió un nuevo retrato a su feed en la red social, muy apasionada y enamorada de su colega.

Ahora que dio este gran paso, Cande no tiene problemas en subir fotos con su pareja. Y si están enamorados, ¿qué problema hay? Ninguno, por supuesto… Por ese motivo, no dudó en realizar una nueva publicación con Coti desde Esquel, Chubut, adonde viajaron por el fin de semana largo. Allí se los puede ver a los dos compartiendo un vino y entonando “Bello abril”, la canción de Fito Páez, mientras él toca la guitarra.

Cande Tinelli y Coti Sorokin interpretaron "Bello abril" (Video: Instagram)

“Pintó ‘Bello abril’, qué honor”, escribió Cande junto a la publicación, orgullosa de tener la posibilidad de interpretar una canción con su novio, un músico tan reconocido a nivel internacional. Entre los comentarios del posteo se encuentran varios famosos, pero se destaca por sobre los demás el del padre de la joven, Marcelo Tinelli.

“¡Qué hermoso!”, se limitó a escribir el conductor, junto a los emojis de unos corazones y una bomba. De esta manera, quedó demostrado que Coti no solo fue aceptado en la familia, sino que también es bien recibido. Cande respondió al comentario de su padre con una serie de corazones.

El comentario de Marcelo Tinelli, junto al de otros famosos, en el video que publicó Cande (Video: Instagram)

Otros de los famosos que se manifestaron fueron Rochi Igarzábal, Sofía Jujuy Jiménez, Paula Chaves, Eugenia la China Suárez y Facu Mazzei, quienes dejaron sus emojis de corazón y sus buenos deseos para la flamante pareja.

No se trata del primer guiño que demuestra que entre Coti y su suegro reina una excelente relación. El 21 de noviembre pasado Juanita Tinelli cumplió 18 años y Marcelo subió una foto del festejo, en el que se lo podía ver a él acompañado por sus cinco hijos. Entre los comentarios se puede ver el del músico, quien le dejó un corazón. Como un integrante más de la familia.

El guiño virtual de Coti a Marcelo Tinelli en el cumpleaños de Juanita (Foto: Instagram)

Coti le puso fin a su matrimonio después de 25 años en pareja con Valeria Larrarte, en los cuales también fueron socios comerciales. Motivo por el que la pareja inició los trámites de divorcio para que quedara todo en regla a la hora de hacer la división de bienes y lo que le correspondía a cada uno. Además, restaba definir la cuota alimentaria y régimen de visitas de sus cuatro hijos (dos pares de mellizos): Maia e Iván, quienes nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004.

Luego de que el compositor y la hija de Marcelo Tinelli oficializaran su romance a través de sus redes sociales, Valeria Larrarte expresó su descontento por el trato que su ex marido había tenido con sus hijos en común: “Me sentí un poco decepcionada ya que habíamos sido siempre tan reservados y habíamos cuidado siempre la familia. No se cuidó a mis hijos menores en este caso, que se enteraron por las redes y me sentí muy defraudada”.

La semana pasada Cande publicó su primera foto besando a su pareja (Foto: Instagram)

Ana Rosenfeld, abogada de Valeria Larrarte, reveló que Coti Sorokin solicitó un bozal legal para su ex y madre de sus cuatro hijos. “El divorcio terminó, lo económico está arreglado. Lo único que sí es que apelé al bozal legal, porque yo entiendo que el bozal legal puede ser una medida preventiva cuando en realidad la otra persona va a hablar del otro, que lo puede lastimar”, explicó la letrada.

