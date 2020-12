Cande Tinelli y Coti Sorokin publicaron una foto a los besos pero la borraron

Cande Tinelli y Coki Sorokin (@candelariatinelli)

Cande Tinelli y Coti Sorokin confirmaron su romance a mediados de noviembre, con una imagen que compartieron en sus cuentas oficiales de Instagram. Luego, ambos comenzaron a subir varias publicaciones donde ya se los pudo ver disfrutando de esta nueva etapa juntos. Pero, en las últimas horas, la pareja fue un poco más lejos y se mostró a los besos en las redes sociales. Sin embargo, horas más tarde, borraron todo.

Con la relación afianzada, Candelaria se animó a una foto más sugerente que las que ya venía subiendo y compartió imágenes besando a Sorokin en la mejilla. En su Instagram stories, la joven publicó la tierna imagen que, pocas horas más tarde finalmente borró. Los rumores indican que se debió a un pedido del músico, que no es tan amigo de las redes como Lelé y prefiere no mostrar momentos íntimos de la pareja.

Coti Sorokin le puso fin a su matrimonio después de 25 años en pareja con Valeria Larrarte, en los cuales también fueron socios comerciales. Motivo por el que la pareja inició los trámites de divorcio para que quedara todo en regla a la hora de hacer la división de bienes y lo que le correspondía a cada uno. Además, restaba definir la cuota alimentaria y régimen de visitas de sus cuatro hijos (dos pares de mellizos): Maia e Iván, quienes nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004.

La imagen de Cande y Coti a los besos que fue eliminada

Luego de que el compositor y la hija de Marcelo Tinelli oficializaran su romance a través de sus redes sociales, Valeria Larrarte expresó su descontento por el trato que su ex marido había tenido con sus hijos en común: “Me sentí un poco decepcionada ya que habíamos sido siempre tan reservados y habíamos cuidado siempre la familia. No se cuidó a mis hijos menores en este caso, que se enteraron por las redes y me sentí muy defraudada”.

Ana Rosenfeld, abogada de Valeria Larrarte, reveló que Coti Sorokin solicitó un bozal legal para su ex y madre de sus cuatro hijos. “El divorcio terminó, lo económico está arreglado. Lo único que sí es que apelé al bozal legal, porque yo entiendo que el bozal legal puede ser una medida preventiva cuando en realidad la otra persona va a hablar del otro, que lo puede lastimar”, explicó la letrada.

“No hay multa si se rompe el bozal. La apelación tiene que ver más que nada porque ella (Valeria) dice ‘¿yo por qué no puedo contar mi vida? Yo viví 25 años al lado de una persona y no creo que ninguna medida cautelar pueda decir qué yo no pueda contar mi experiencia’”, añadió, citando a su representada.

