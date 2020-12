Jimena Monteverde reveló qué sensación le genera el regreso de Mirtha Legrand a su programa: “Me da un miedo...”

Jimena Monteverde, sobre el regreso de Mirtha Legrand: "Me da un miedo..."

Desde antes de que se decretara la cuarentena obligatoria en la Argentina, Juana Viale se puso al frente de los dos programas de su abuela en El Trece, Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha. Desde hace varios meses, la actriz está acompañada en ambos ciclos por una figura con la que rápidamente sintió una conexión, que se puede sentir a través de la pantalla: Jimena Monteverde.

Ella es la chef que se encarga de preparar los platos para los famosos que se sientan en la mesa a charlar y debatir sobre los más variados temas, pero logró trascender más allá de la cocina ya que suele mantener un divertido ida y vuelta con la conductora. Entre ellas pareciera haber un código implícito, en el que se tratan de manera informal, pero siempre con respeto.

Como aquella vez que Monteverde explicó el plato que había preparado para los invitados, que incluía ribs en barbacoa. “A mí no me dijiste qué me ibas a hacer”, se quejó Juana, pícara, ya que ella es vegetariana y cuando el menú de los agasajados tiene carne, la chef le prepara una comida especial. “¡Ay, perdón! Vos tenés verduras asadas y hummus con una salsa de yogur”, le respondió, entre risas, pero un tanto avergonzada.

“Mi relación con Juana se dio así, naturalmente. Nos hacemos bromas y eso habla de una persona segura de sí misma y de una persona que ha pasado por tantas en su vida que está acostumbrada… Sabe que todo lo que le digo yo es con cariño y en chiste”, aseguró la chef sobre su relación con la actriz en diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo que conduce por radio La Once Diez, Agarrate Catalina.

Jimena Monteverde mantiene una excelente relación con Juana Viale (Foto: Instagram)

Al ser consultada si alguna vez hubo roces entre ellas por este vínculo informal que mantienen al aire, Monteverde respondió: “Jamás. Ella sabe que a mí me puede decir lo que sea, tenemos como ese código… Además, en la pandemia viste que la gente necesita distraerse un poco, reírse, pasarla bien…”

Ahora bien, el 19 de diciembre Mirtha volverá a su programa, y lo hará en carácter de anfitriona y no de invitada, tal como adelantó Juana. En ese sentido, Monteverde manifestó sus temores ante la certeza de que tendrá que compartir trabajo con una figura como la Chiqui.

“¿Te atreverías a hablarle a Mirtha como hacés con Juana?”, le preguntó la periodista. “No sé, me da un miedo… Ella vuelve el 19, no sé qué voy a hacer ese día. Estoy como, no sé, veremos qué pasa. Nacho (Viale, productor del programa) ha dicho que Mirtha se divierte mucho con nosotras. Pero no creo que me salga nada ese día, voy a estar muy nerviosa”, reveló la chef.

Juana Viale comunicó los detalles del regreso de Mirtha Legrand a la televisión (Video: "La Noche de Mirtha" - El Trece)

Juana confirmó que su abuela ocupará el lugar de anfitriona en su regreso a la televisión. “Ella viene a su lugar y yo me pongo ahí, ahí, ahí o ahí, me da lo mismo”, dijo la actriz, señalando los asientos reservados para los invitados del programa.

El martes pasado la Chiqui hizo su primera aparición pública desde el comienzo de la cuarentena obligatoria, al participar de la tapa de los personajes del año de la revista Gente. Teleshow habló con la conductora y ella contó cómo fue la experiencia. “Salió todo de una manera espléndida. Mucho protocolo, mucho barbijo y poco acercamiento”, detalló sobre los cuidados a la hora de hacer las fotos.

