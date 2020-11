Coti Sorokin tomó una decisión con sus hijos por el romance de Cande Tinelli que enfureció a su ex esposa

La palabra de la ex mujer de Coti Sorokin (Audio: "Nosotros a la mañana", El Trece)

“Siempre fui muy tranquila y tuve una vida súper tranquila y familiar, y enfocada en mis hijos, que es lo que más me importa en la vida. Verme envuelta en todo esto, la verdad, no me va ni un poco”. Valeria Larrarte es la protagonista involuntaria de una noticia que por estos días generó revuelo.

Su ex marido, Coti Sorokin, confirmó su nueva relación con Cande Tinelli, a una semana de haber firmado el divorcio con quien fuera su esposa durante 25 años y con quien tiene cuatro hijos (dos pares de mellizos) Maia e Iván, quienes nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004.

Si bien Valeria y Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa -tal es el verdadero nombre del músico- estaban separados desde hace varios meses, también eran socios comerciales. Es por eso que en las últimas semanas afrontaron un divorcio millonario del cual lograron llegar a un acuerdo el martes de la semana pasada.

A la izquierda: la foto que publicaron Cande Tinelli y Coti, a la derecha: Valeria Larrarte

Es por eso que, según las palabras de Larrarte, su enojo no es sobre la nueva relación de Coti con la hija de Marcelo Tinelli sino el modo en que el compositor se manejó con sus hijos, al no haberles contado antes de que lo blanqueara a través de las redes sociales. “Me sentí un poco decepcionada (...) ya que siempre habíamos sido tan reservados y habíamos cuidado a la familia”, indicó la empresaria a través de un audio que le envió a Tomás Dente en Nosotros a la mañana, por El Trece.

“Y no se cuidó a mis hijos menores, en este caso, que se enteraron por las redes. Me sentí muy defraudada”, agregó Larrarte y aclaró: “No es más que eso. No tiene que ver con el despecho ni nada, porque ya estamos divorciados. Es algo que ya se masticó”.

Luego, repitió las palabras “defraudada” y “decepción” para describir el modo en que se manejó Coti al oficializar su relación con Cande Tinelli, con quien viajó a Mendoza los últimos días. Luego de que la pareja compartiera la misma foto en las redes sociales, Valeria utilizó su cuenta personal de Instagram para expresarse al respecto. Y su reacción no pasó desapercibida.

“En ese momento sentí (que tenía que) decir lo que dije. Por ahí desde el lado de la ironía, que quizás el que no me conoce no lo entiende. O si no me conocés, ni sabés y lo interpretás de manera diferente", aseguró sobre la serie de mensajes que escribió en su perfil en la red social.

Por otro lado, en las últimas horas, Valeria Larrarte compartió un recuerdo de su casamiento con Coti hace 25 años. Allí se ve a la ahora ex pareja firmando los papeles correspondientes. “Podría tener la misma foto de hacer una semana atrás, pero el significado es justamente el opuesto”, destacó haciendo énfasis a que hace siete días firmó el divorcio.

“La foto es la misma y las felicitaciones también. No así todo lo que pasa por dentro”, aclaró y agregó: “No voy a borrar ninguna foto ni ningún rastro de mi vida anterior porque sería totalmente ingrato. Me quedo con el premio mayor, que son mis hijos, porque quienes me ocupé que todos estos años llevaran una vida ‘normal familiar’. Y creo haberlo logrado. Mañana es mejor”.

El posteo en Instagram de Valeria Larrarte sobre su divorcio con Coti Sorokin

SEGUIR LEYENDO

Pampita dejó su casa inteligente y se mudó a un departamento de tres pisos con siete habitaciones, 11 baños y pileta climatizada

Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel descansaron en la playa, Natalie Portman paseó con su su familia en Sidney: celebrities en un click

La reacción de Granata luego de que Alberto Fernández envíe al Congreso el proyecto de legalización del aborto

La actriz Maite Zumelzú está embarazada de cuatro meses después de buscar un bebé por 15 años: “Nunca me rendí, iba a seguir intentando hasta los 51”