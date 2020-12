Fuerte advertencia de Rocío Oliva contra el entorno familiar de Diego Maradona: “Cuando arranque yo, agárrense”

A una semana de la muerte de Diego Maradona, Rocío Oliva habló de cómo sobrelleva el duelo y volvió a apuntar contra el entorno del Diez. En su rol de panelista de Polémica en el bar advirtió este miércoles que “cuando arranque yo (a hablar), agárrense”, provocando una sorpresiva reacción de sus compañeros que intentaron conocer detalles a lo que la joven se estaba refiriendo.

Por su parte, atento a lo que se estaba hablando en el estudio, Gastón Recondo, salió en defensa de su compañera y sugirió: “A los que no les interesa que Rocío cuente, no la busquen y no la provoquen... Ya estuvieron demasiado mal el otro día”. En clara alusión a lo que la joven tuvo que pasar en la medianoche del jueves cuando quiso entrar al velatorio y se lo negaron, provocando un desconsolado llanto que no le pudo dar el último adiós a quien fuera uno de sus grandes amores.

En tanto, Horacio Cabak-otro de los integrantes de la mesa de debata comandada por Mariano Iúdica- quiso que Oliva responda qué persona era “intocable” para Maradona. Sin titubear y a modo desafiante lanzó: “Rocío Oliva”, respuesta que generó más misterio sobre lo que puede llegar a revelar próximamente en alguna entrevista o quizás en el programa creado por Gerardo Sofovich.

Recordemos, que un día antes, Roció se defendió tras las críticas que recibió por asistir al ciclo de América unas horas después de conocerse la triste noticia de la muerte del astro del fútbol: “En ese momento la única información era que había fallecido, y todos los días aparece más información. Uno, de a poco, cae en la realidad”.

Rocío Oliva advirtió al entorno familiar de Maradona y reveló que ella era de las personas "intocables" para Diego Maradona

“Estoy acá porque es mi trabajo, lo tengo que cuidar y me gusta hacerlo”, reafirmó. Y luego revivió cómo fue la noche de la despedida: “Llegué a las tres y media de la mañana; me dio la dirección para saber por dónde entrar una de las hermanas de Diego, y cuando vi que no podía ingresar empecé a llamar a todo el mundo”.

“Me quedé con el dolor de no poder despedirlo porque fue mi pareja durante seis años y sé el amor que tenía por mí y yo también por él. No nos separamos porque no nos amábamos más. Nos separamos porque no iba la relación”, expresó.

Rocío Oliva fue una de las personas más importantes en la vida de Diego Maradona. Ana Rosenfeld, abogada de la panelista de Polémica en el Bar, contó que su clienta está triste por no haber podido despedirse de “ese gran amor” y se refirió a la demanda que inició hace un año y medio contra el ídolo en concepto de compensación económica.

“No es oportuno hablar de Rocío judicialmente, sino de Rocío mujer. Hoy en lo único que piensa es en no poder despedirse de ese gran amor. Jurídicamente no hablamos, ella tiene un derecho que está en tribunales pero no hablamos de ese tema”, dijo la letrada en una reciente entrevista con Nosotros a la mañana.

