El Mono de Kapanga reveló por qué hace diez años que no duerme con una mujer: “Ellas tratan de entenderme”

La popularidad de Martín Fabio, el Mono de Kapanga para todos, aumentó notablemente en los últimos meses, a raíz de su participación en Masterchef Celebrity. Y con el carisma que lo caracteriza, se anima a revelar algunas cuestiones de su vida privada que antes, a pesar de que ya era famoso, no eran de público conocimiento. En esta ocasión, el músico contó un aspecto de su intimidad y aseguró: “Hace casi diez años que no duermo con una mujer”.

El Mono estuvo dos años de novio y después 20 casado con Carla, la madre de su hijo, Tobías. Ella era fan de Kapanga desde sus inicios, “la primera groupie” según el cantante, y no tardaron en enamorarse y formar una pareja. Durante los últimos siete años de matrimonio no durmieron juntos.

“En octubre ella vino para el cumpleaños de mi hijo, después de ocho meses sin vernos y sin verlo a él. Se instaló en nuestra casa, que fue su hogar, y estuvo unos 15, 20 días, pero no hubo un acercamiento entre nosotros, para nada. Es que cuando éramos pareja estuvimos como seis o siete años sin dormir juntos. Eso creo que también fue lo que alargó nuestro matrimonio: dormir en cuartos diferentes. Pero no fue por una cuestión de que estábamos separados, sino una cuestión de que yo roncaba mucho. Ronco mucho, por eso hace casi diez años que no duermo con ninguna mujer”, sorprendió el Mono a Catalina Dlugi con esta declaración, durante una charla en Agarrate Catalina, el ciclo que conduce la periodista por radio La Once Diez.

Según el músico, a raíz de este hecho hasta el día de hoy sigue durmiendo solo todas las noches: “Cuando me veo con una chica y llega la hora de dormir le pido disculpas y le digo: ‘Mirá, la paso mal cuando empiezo a dormir porque ronco mucho y sé que es molesto y que no dejo dormir al que está al lado mío’. Tratan de entenderme… Pero yo no voy a enamorarme ni nada. Solo voy a pasar un buen momento de distracción…”

Luego se sinceró y reconoció que, a veces, sí pasa la noche acompañado: “Mis perras son las únicas que aguantan los ronquidos”.

“Estoy solo por elección. Cuando le encontrás la vuelta, en un punto está bueno. A los 51 años, después de estar en pareja durante tantos años, como que el amor que tuve se me agotó, y el amor que está por venir es muy difícil, porque hay que alimentarlo y trabajarlo todos los días. Me di cuenta de que no tengo tiempo para dedicarle al amor”, reconoció, sobre su situación sentimental.

En ese sentido, hizo énfasis en sus deseos de seguir soltero: “Por ahí no soy el novio o la pareja perfecta. A esta altura de mi vida lo dudo. Dudo que vuelva a tener otra pareja. En otro momento, la soledad por ahí me lleve a que lo necesite, pero por ahora no está dentro de mis planes tener una pareja estable y dedicarle todo el tiempo, el amor y el cariño que se merece”.

En cuanto a su participación en Masterchef Celebrity, el Mono de Kapanga y los demás eliminados del certamen hasta el momento (Nacho Sureda, Patricia Sosa, Roberto Moldavsky, Iliana Calabró, Rocío Marengo y Boy Olmi) estuvieron compitiendo a lo largo de toda la semana para volver a ingresar, en el marco de la ronda de repechaje. El domingo el jurado tomará una determinación al respecto.

