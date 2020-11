El sentido mensaje de Susana Giménez tras la muerte de Diego Maradona: “Por fin tendrás paz”

Diego Maradona y Susana Giménez

En familia o solo, en el living o en el sketch, Diego Maradona fue a lo largo de los años un invitado recurrente al programa de Susana Giménez. Luego de que se conociera la triste noticia de la muerte del Diez, la diva utilizó sus redes sociales para despedirlo con un sentido mensaje.

“El mundo llora tu partida Diego querido. En este espantoso año era lo último que nos faltaba. Te encontrarás con tus seres queridos y por fin tendrás paz…”, escribió Su en sus cuentas de Instagram y Twitter.

Aunque su mensaje fue el mismo en ambas redes, las imágenes que eligió para ilustrar su saludo al ídolo fueron diferentes. Las dos pertenecen a una visita que hizo el ex futbolista al programa de la conductora, en una están abrazados posando para la foto y en la otra están tomados de la mano saludando.

Ambas figuras pasaron por diferentes etapas de amor y odio en su relación y sin dudas los momentos más tensos entre ellos fueron cuando la diva invitó a las ex mujeres del deportista, Claudia Villafañe y Verónica Ojeda a su programa.

En el 2013 Diego había puesto una medida cautelar para evitar que Ojeda llevara a Dieguito Fernando al ciclo. El nene, que ya estaba vestido y listo para ingresar al living, tuvo que esperar a su mamá en el camarín.

En el 2016 y en el 2019 a pesar de las objeciones del padre, la ex profesora de educación física volvió al ciclo de Telefe con su hijo para mostrarlo frente a cámara.

En el 2017 Claudia Villafañe también se sentó a hablar de todo con la diva y siete meses después la Justicia las imputó a ambas por el delito de desobediencia, por una causa impulsada por Maradona.

Anteriormente Diego había estado en infinidad de ocasiones en el programa de Susana. La primera fue en 1989, ya con la Copa del Mundo bajo su brazo. “Es el ídolo, el rey, el mejor, el número diez, el fenómeno del mundo, el señor Diego Armando Maradona y su familia”, lo había presentado ella en el viejo canal nueve. De inmediato él entró acompañado de Claudia Villafañe, que tiene en brazos a Gianinna aún bebita, y de la mano con Dalma que se negaba a ingresar al estudio.

Feliz con sus tres mujeres se admitió celoso: “Soy molesto, que los chicos no la llamen a Dalma”, bromeó sobre su hija de tres años en ese entonces. Para ese momento Diego estaba recién llegado de la Copa América y se mostró triste por no poder estar más tiempo con sus hijas: “Sufrí mucho, quería venir y no podía, extrañaba. Quería ver a la gorda grande que me vuelve loco y seguir conociendo a esta que casi no la vi (Gianinna) pero a la tarde estuvimos y ya nos entendemos, me dijo ‘ajo, ajo’”.

Siempre cercana a la familia, en el 2007 Susana incluso ofreció su living a las hijas de Diego con Villafañe para que hablar y contaran su verdad sobre la internación.

