La publicación de Thelma Fardín para despedir a Diego Maradona que generó polémica en las redes sociales

Tras su denuncia por abuso sexual contra Juan Darthés, Thelma Fardin se convirtió en una de las voces referentes del Colectivo de Actrices. Desde entonces ocurrieron muchos hechos ligados a la causa y la actriz recibió apoyos y críticas. Para bien o para mal, Thelma Fardin y las banderas que levanta están en la mira de muchos.

Su posteo, a horas de la muerte de Diego Maradona, llamó la atención de fans y detractores. “A Dios”, se titula el mensaje que Fardin le dedicó al Diez. Y que ella misma supo desde el primer instante que podía generar polémica. No en vano escribió: “Vengan ahora las críticas, porque si soy feminista no puedo postear esto”, dijo, anticipándose a los haters. “Gente, el feminismo es liberación, no rendirle cuentas a ustedes. El fútbol del Diego me maravilló la vida entera”, agregó Thelma.

“¿Tienen todo resuelto en este cambio de paradigma? Este gol es la contradicción en sí misma. Qué agotador que la lupa nos la pongan a nosotras, ¿calladitas y sin opinar les gusta más? Entre nosotras eso no compas, yo estoy en los lugares que creo tengo que estar día a día, no vengan con su militancia de redes sociales que esa es fácil e igual de conservadora que los paradigmas bajo los que nos criaron”, cerró Fardin.

La publicación de Thelma Fardin

“Defender a Diego hoy es como defender a Juan Darthés por qué era buen actor... ¿Es distinto ? Creo que es peor”, “Sos una careta más Thelma, te haces la aliada de las mujeres y con esto te estás re cagando en todas las mujeres que sufrieron a mano de este chabón. O la justicia tiene que ser para vos nada más?, No, Thelma no tiene sentido lo que decís, si yo separara la profesión de cada persona de su vida personal todos seríamos unos santos”, fueron algunas de las respuestas a su polémica publicación.

Diego Armando Maradona murió a los 60 años este miércoles 25 después del mediodía, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio. El Diez se encontraba en su nueva casa ubicada en el barrio privado San Andrés, mientras se recuperaba de una operación por un hematoma subdural que se realizó con éxito en la Clínica Olivos.

El director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata se descompensó y la enfermera que lo acompañaba las 24 horas y un médico que en ese momento se encontraba en la vivienda no pudieron reanimarlo. Los profesionales pidieron rápidamente asistencia. Rápidamente llegaron varias ambulancias al domicilio, pero no pudieron hacer nada.

El Diez será velado en la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales, luego de que la familia aceptara la propuesta que le hizo llegar el Gobierno. El lugar elegido para la ceremonia fúnebre será el mismo salón donde se realizaron las exequias de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, hace ya 10 años.

