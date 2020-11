Jorge Lanata habló de su romance con Elba Marcovecchio: “A esta edad uno no tiene novia”

Jorge Lanata y Eva Marcovecchio

Jorge Lanata tiene una relación amorosa con Elba Marcovecchio, una abogada que trabaja en el estudio jurídico de Fernando Burlando. El noviazgo comenzó hace casi tres meses, pero recién este lunes por la noche lo blanquearon cuando la letrada acompañó al conductor a una entrevista en Verdad Consecuencia, un ciclo de TN conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard.

En el programa también invitaron a Yanina Latorre, quien quedó sorprendida al enterarse de que su abogada y su ex jefe tenían un romance. Ella aprovechó la oportunidad para preguntarle al periodista sobre sexo y relaciones íntimas, pero esperó hasta el martes para dar a conocer la noticia en Los Ángeles de la Mañana, donde trabaja de panelista. Justo Marcovecchio había pactado un móvil en el ciclo de El Trece para dar detalles de la batalla judicial entre Valeria Lynch y Cau Bornes.

La esposa de Diego Latorre reveló: “Es la primicia del día, yo soy testigo, es una zorra, ella es mi abogada y no me lo contó. Me los encontré de casualidad. Los descubrí ayer… Ella está saliendo con mi amor platónico, el señor Jorge Lanata. Es una bomba”. Elba respondió: “Estoy toda colorada como si tuviera 15 años. Estoy enamorada desde el primer día... Me enamoró todo”.

Jorge Lanata habló de su romance con Elba Marcovecchio

De esta manera, la letrada habló del noviazgo con el conductor de Periodismo para todos, pero sin entrar en muchos detalles: “Nos conocimos por una cuestión profesional mía, por un tema que estoy trabajando mucho, que es un tema de imagen, los derechos de imagen”. Luego, entre risas, aseguró: “Burlando está contento, dice que tiene que arreglar con él”.

Mientras la letrada daba estas sorpresivas declaraciones, el periodista estaba al frente de su programa radial Lanata sin Filtro de Radio Mitre. Rápidamente, Marina Calabró le preguntó sobre esta relación amorosa a su compañero. “Primero, estábamos hablando de su noviazgo, Lanata...”, dijo la columnista. El conductor la interrumpió y dijo: “Escúcheme, soy una persona mayor, tengo 59 años. A esta edad uno no tiene novia...” . Su colega le preguntó: “Bueno, ¿cómo le llamamos, pareja?”. Con tono irónico, Jorge contestó: “Pareja suena a documental de Nat Geo. Hoy vemos a la pareja de cebras en la sabana…”.

Cansado de tantas preguntas, el conductor aseguró: “Bueno, nada. Sí, estoy saliendo con alguien. Su nombre es Eva Marcovecchio y es todo lo que voy a decir”. Enojada, Calabró le respondió: “Escúcheme, le guardé 10 días el secreto para que todo lo que diga es lo que ya se sabe, lo que ya contó Yanina Latorre y Ángel de Brito”. Entre risas, su compañero le dijo: “¿Qué querés que te diga?… te cagaron la primicia”.

Elba Marcovecchio habló de su romance con Jorge Lanata: “Estoy enamorada” (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

Tras los reproches de Marina, Jorge explicó por qué prefería no hablar de su vida amorosa: “Escúcheme, usted sabe mejor que yo que si yo hablo de cualquiera de estos temas relacionados a la intimidad, uno abre una puerta que nunca más cierra. Hablar en detalles de esto, es abrir a que me pregunten: ¿cuántos pol... te echás por semana? o ¿de qué color son tus calzoncillos?”.

La columnista siguió insistiendo para que le contara más detalles del noviazgo con la abogada: “Ella dijo: ‘Estoy enamorada desde el primer día’. Lanata, usted no puede dejar pasar una declaración de amor semejante y no recoger el guante”. El conductor le respondió: “Lo que le tenga que decir a ella, se lo voy a decir en privado”. Y por último, aseguró: “Lanata confirmó las palabras de Marcovecchio”.

SEGUÍ LEYENDO

Las vacaciones de Gerard Butler en México, el paseo de Rita Ora en Londres, el romántico beso de Ben Affleck y Ana de Armas: celebrities en un click

Melissa Gilbert, Laura de La familia Ingalls, fue operada de la columna por cuarta vez: “El dolor es constante”

Comenzó el repechaje de Masterchef Celebrity: el Mono de Kapanga se enojó con Rocío Marengo y le dedicó una canción

Contundentes declaraciones de Gustavo Conti tras el escándalo con Ximena Capristo: “Me acusaron de un delito que no cometí”