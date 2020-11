Contundentes declaraciones de Gustavo Conti tras el escándalo con Ximena Capristo: “Me acusaron de un delito que no cometí”

Gustavo Conti: “Me acusaron de un delito que no cometí” (Video: "Bienvenidos a bordo" - El Trece)

Un verdadero escándalo se desató hace dos meses cuando Ximena Capristo publicó chats comprometedores entre su marido, Gustavo Conti, y una mujer. “No quiere que yo esté con nadie pero él quiere hacer la suya, eso es lo que me molestó”, dijo la actriz por aquel entonces en Los Ángeles de la Mañana. A pesar de todo, los ex Gran Hermano hicieron un esfuerzo por no romper la familia que formaron junto a su hijo, Félix, y le estarían dando una nueva oportunidad al amor.

Por lo menos a esa conclusión se puede llegar si se hace un repaso por las últimas declaraciones públicas de los protagonistas de esta historia. Este mes, Capristo se ha presentado en varias oportunidades en Bienvenidos a bordo, el programa que conduce Guido Kaczka por El Trece, y señaló: “Somos gente grande. Estamos bien, recomponiendo la cosa”. Este lunes fue el turno de Conti de asistir al ciclo, y sorprendió a todos por sus contundentes declaraciones.

Antes de enfrentarse a Hernán Drago en uno de los juegos del programa, Kaczka apeló a su característico sentido del humor para ponerlo a prueba: “Hablame de competencia: ¡Hernán Drago y Gustavo Conti! Tengo tantas preguntas para hacerles a los dos, porque tienen una vida privada que me interesa. Me gusta leer sobre ellos. Sobre Conti me sé todo pero hablo mejor con Ximena, me doy cuenta. Como que puedo hablar más con ella sobre los asuntos de la casa”.

Pícaro, Conti le preguntó: “¿Te mandás mensajes con ella?” Guido le respondió rápidamente: “¡No, no para! Yo le charlo. Viene acá y le pregunto… Pero no puedo con él (en referencia a Conti), me doy cuenta. Vos sabés que con Hernán Drago me pasa lo mismo, me dan ganas de saber todas las cosas y él no me cuenta nada. Drago me interesa y Conti también. Tienen tantos temas…”

Sin mencionar a Capristo, Conti interrumpió a Guido y fue al grano. “A mí me acusaron de un delito que no cometí. No digo más nada. La conciencia tranquila me va a dar… El tiempo me va a dar la satisfacción de mi inocencia”, manifestó, sin vueltas.

Pero eso no fue todo. Unos minutos más tarde, en el segmento del programa en el que los invitados famosos preparan una pieza de baile, Conti eligió un tema bastante particular: “Los Piratas”, de Los Auténticos Decadentes.

Gustavo Conti bailó "Los Piratas" y provocó la indignación de Guido Kaczka (Video: "Bienvenidos a bordo" - El Trece)

“Ah, es un huevón, no puede poner este tema -expresó Guido con indignación-. No, locutor. Sabe que me caliento porque se hace el vivito. ¿Pero qué hace? ¡Se hunde solo!”

El conductor se metió en el medio de la coreografía del invitado y siguió quejándose por su actitud: “No va, Conti. No terminás de aprender las cosas”.

Gustavo Conti y Ximena Capristo

Poco después de que estallara el escándalo, Capristo le pasó la pelota a Conti: “No tengo nada que decir, el que tiene que salir a hablar en todo caso es él”. Sin embargo, hasta el momento el actor no se había manifestado en profundidad sobre lo sucedido. Tan solo le dedicó un mensaje a su pareja por el Día de la Madre a través de su cuenta en Instagram. “Te amamos solamente por ser única y maravillosa”, escribió junto a un video en el que aparece ella jugando con Félix.

