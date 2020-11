Otra ruptura en tiempos de coronavirus: se separó Puli Demaria, la amiga íntima de Pampita

Puli Demaria y Marcelo Bernardo se distanciaron en buenos términos

La pandemia ha afectado la vida de las personas. Muchas parejas se fortalecieron mientras que otras se separaron por diversos motivos: el desgaste, los roces por la convivencia 24 horas o simplemente el fin del amor. Este es el caso de Puli Demaria, quien se distanció de su marido, Marcelo Bernardo, el padre de sus dos hijos menores, Félix y Florián.

“Están separados hace dos meses”, reveló Paula Varela, periodista del programa Intrusos. Ellos tiene dos casas, en Buenos Aires y Tortugas. Ahora él vive en un departamento. La separación fue de común acuerdo, pero ella está triste y mal. La exposición mediática habría generado un desgaste en la pareja”, agregó la panelista.

La amiga íntima de Pampita pasa por un momento muy doloroso, tras haber compartido más de una década al lado de Marcelo, más conocido como Chule. A partir de septiembre, dejó de realizar participaciones en el ciclo Pampita Online, que se emite por Net TV, donde se desempeñaba como panelista. Trascendió que se alejó de la televisión debido al duelo por la ruptura.

Puli y Pampita, bailando en "Pampita Online"

En su cuenta oficial de Instagram, Demaria suele compartir imágenes de su trabajo como DJ y en enero pasado fue la última vez que compartió una foto romántica con Bernardo cuando le dedicó un emotivo mensaje por su cumpleaños.

“Hoy cumpliste vos @chulebernardo ¡Quiero desearte toda la alegría, salud paz y amor en este nuevo año que cumplís! ¡Darte las gracias por estar para mis 4 hijos y ser un padre ejemplar! ¡Saber entender, tener paciencia y perdonar! La vida tiene sus vueltas, y caminos sinuosos, lo importante es saber cuál elegir. Hoy arranca un nuevo año en tu vida. ¡Y desde lo más profundo quiero desearte todo pero todo lo mejor del MUNDO! ¡Feliz vuelta al Sol!”, manifestó en la red social.

Puli y Chule formaron una familia ensamblada con Silvestre y Santos (hijos del primer matrimonio de ella) y Félix y Florián

Puli conoció a Martín cuando estaba embarazada de su segundo hijo, Santos, fruto de su relación con Matías Corti Maderna. En ese momento, ella estaba iniciando su divorcio y trabajaba con Martín, en su empresa Sarapura. El flechazo entre los DJ fue inmediato y se casaron en 2008. Luego, volvieron a ratificar su amor en una fiesta en Bariloche en 2018.

A lo largo de su vida, ha pasado por momentos de mucho sufrimiento y grandes pérdidas. Para poder cumplir su sueño de convertirse en madre debió recurrir a la fecundación in vitro. Durante este proceso, perdió cuatro embarazos y descubrió que tenía trombofilia. Un golpe grande para su familia también fue la muerte de su primer marido en 2016.

Chule Bernardo y Puli Demaria

El año pasado, fue protagonista de un escándalo cuando Demaria se sacó una foto abrazada con la China Suárez en una fiesta del elenco de la ficción Argentina Tierra de Amor y Venganza. En ese momento, los usuarios de las redes sociales trataron de “traidora” a la DJ por fotografiarse con la rival de su amiga. Ella aclaró que había ido a pasar música a la fiesta de ATAV y que Suárez le había pedido tomarse una imagen.

Luego, Puli le pidió disculpas a su amiga, muy angustiada por lo que se generó en el ciclo Pampita online. “Yo la conozco hace 22 años, para mí Caro es Caro, no es Pampita. Entonces no mido. La China la veo como la mujer de Benja, y no es la China. Entonces ahora aprendo que si me piden una foto yo tengo que cuidarla a mi amiga, porque la terminé perjudicando a ella”, se lamentó entre lágrimas.

“A mí no me duele nada, estoy más allá del bien y del mal. Estoy en otra sintonía con todo. Y mis amigas son mis hermanas. Soy incondicional a ellas”, le contestó la conductora en aquella oportunidad para minimizar el escándalo. En 2020 ocurrió un episodio similar cuando la DJ se sacó una foto con la periodista Mariana Brey, la “enemiga” de Ardohain, cuando grababan Bienvenidos a bordo. Al ver esta imagen, Ángel de Brito comentó con tono irónico desde su cuenta oficial de Twitter: “La puntería de Puli Demaría para las fotos es maravillosa”.

Más tarde, en julio pasado, en la celebración del Día del Amigo, Pampita también aprovechó para agradecerle por su amistad: “Gracias Puli, vos sabés lo importante que sos para mí. Te quiero con toda mi alma y aprovecho para decírtelo en persona porque muchas veces dicen cualquier cosa y no saben lo amigas que somos. Te amo”. Entre lágrimas, la panelista le contestó con sinceridad: “Yo soy como la amiga ‘catrasca’”. Y la conductora le dio un buen consejo: “Vos seguí siendo como sos, yo te quiero así”.

