La imagen que podría enfurecer a Pampita: una de sus mejores amigas posó en una foto junto a Mariana Brey

Un nuevo capítulo en la guerra entre Pampita y Mariana Brey que involucra a Puli Demaría

Carolina Pampita Ardohain y Puli Demaría tienen una relación de amistad desde hace varios años. Además, trabajan juntas en el ciclo Pampita online, que volvió a la pantalla de NET TV, luego de haber estado frenado durante casi tres meses debido a la pandemia por el coronavirus.

A poco de su regreso al trabajo, la conductora protagonizó una pelea mediática con Mariana Brey. Todo comenzó cuando la panelista de Los ángeles de la mañana afirmó que Pico Mónaco estaba enojado porque su ex había filtrado en 2019 un video de una discusión que ambos mantuvieron con una empleada. La modelo desmintió esta versión y la acusó de ser una mentirosa.

Pero el enfrentamiento entre ambas podría seguir en la Justicia, ya que en la cuenta de Twitter de Ardohain se publicó una frase que molestó a Brey: “No te metas conmigo porque sé lo que le hiciste a tu hijo”. La esposa del empresario Roberto García Moritán aseguró que le hackearon la cuenta. Sin embargo, la periodista tiene dudas y quizás inicie acciones legales para saber si esto fue verdad o no.

En medio de este escándalo, Mariana Brey publicó en su cuenta de Instagram una foto con Puli Demaría en el estudio televisivo donde se graba Bienvenidos a bordo, el popular ciclo que conduce Guido Kaczka en El Trece. Al ver esta imagen, Ángel de Brito comentó con tono irónico desde su cuenta oficial de Twitter: “La puntería de Puli Demaría para las fotos es maravillosa”.

Mariana Brey y Puli Demaría, en el ciclo "Bienvenidos a bordo"

De esta manera, el conductor hizo referencia al revuelo que se había generado el año pasado cuando Puli se sacó una foto abrazada con la China Suárez en una fiesta del elenco de la ficción Argentina Tierra de Amor y Venganza. En ese momento, los usuarios de las redes sociales trataron de “traidora” a la DJ por fotografiarse con la rival de su amiga. Ella aclaró que había ido a pasar música a la fiesta de ATAV y que Suárez le había pedido tomarse una imagen.

Luego, Demaría le pidió disculpas a Ardohain, muy angustiada por lo que se generó en el ciclo Pampita online. “Yo la conozco hace 22 años, para mí Caro es Caro, no es Pampita. Entonces no mido. La China la veo como la mujer de Benja, y no es la China. Entonces ahora aprendo que si me piden una foto yo tengo que cuidarla a mi amiga, porque la terminé perjudicando a ella”, se lamentó entre lágrimas.

“A mí no me duele nada, estoy más allá del bien y del mal. Estoy en otra sintonía con todo. Y mis amigas son mis hermanas. Soy incondicional a ellas”, le contestó la conductora en aquella oportunidad para minimizar el escándalo. Ahora habrá que esperar qué opina Pampita sobre esta imagen de Puli con Mariana Brey, su nueva enemiga en los medios. ¿Se enojará con su amiga o simplemente no le dará importancia?

La foto que provocó un escándalo entre La China Suárez y Puli Demaría, una de las mejores amigas de Pampita

