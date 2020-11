Materchef celebrity: Dolli Irigoyen confesó que no le gusta verse “enojada” en televisión y reveló cuál es su participante favorito

Dolli Irigoyen desembarcó hace dos semanas en Masterchef Celebrity como jurado junto a Donato de Santis y Damián Betular, en reemplazo de Germán Martitegui que tuvo coronavirus y que se reincorporará en los próximos días. Su rigurosidad en las evaluaciones, pero también su paciencia a la hora de explicar secretos a la hora de elaborar platos, la convirtieron en una de las preferidas del público.

En diálogo con Por si las moscas, la cocinera contó que no le gusta verse “tan seria” en televisión y además en un divertido ping pong contó su opinión sobre varios de los participantes del programa y sobre uno que ve como ganador, dijo “es mi pollo”.

“Cuando me veo tan seria, tan enojada, me quiero morir, pero digo: ‘Ya está’”, contó Dolli que desde antes de participar seguía el ciclo de Telefe y habló con el jurado titular antes de ocupar su lugar, quien le aconsejó que no se dejara seducir por los concursantes.

“Tenemos muy poco contacto con los participantes. Sólo cuando entran y cuando estamos juzgando”, contó y como entiende que al público le afecta cada vez que un famoso deja el programa, aclaró: “Hay muchos participantes que se van a tener que ir. Tarde o temprano todo se va a terminar. Es un programa apasionante”.

Si bien es una de las más estrictas dentro del tribunal que evalúa, no puede con su fuerte y cada vez que pasa por alguna de las estaciones de cocina y ve que alguno está en problemas, se pone el barbijo, se acerca y lo ayuda no solo con consejos, sino mostrando en la práctica cómo resolver ciertas cosas. "Todos están experimentando algo nuevo sin ser grandes cocineros y son muy graciosos”, dijo pero criticó que siempre vayan “por lo seguro”.

Irigoyen destacó que del show “todos se van con un aprendizaje increíble” aunque pidió que "hubiera participantes que cocinen un poco más, para mostrar algo más de cocina”.

Para cerrar, describió a algunos de los concursantes y dijo cuál es “su pollo”.

Analía Franchín: “Un día pensó en pescado y después fue por la carne, porque era más seguro. Quizás si hacía milanesa de pescado hubiera marcado la diferencia”.

Sofía Pachano: “Pachanita es una cosa amorosa, pero siempre quiere dar más y a veces no es bueno. Por eso le decía: ‘Concentrate en una’. Ella hizo la escuela de gastronomía, sabe cocinar. Pero sin haber probado un plato, como los famosos churros que hicieron los Petersen, ponerte a hacerlo en un programa de TV no es fácil”.

Claudia Villafañe: “Es una persona que escucha, y si tiene una receta la sigue y la hace a la perfección. Es muy rigurosa. Capaz no tiene una actitud de paladar muy grande, pero sabe cocinar”.

El Turco García: “Escucha y sigue los consejos. Le tirás cualquiera y la agarra. Siempre digo que es mi pollo. Me parece que le pone una pasión... Al principio nada, pero ahora se quiere quedar. Entonces, si bien consulta o de arriba le tiran una idea, sigue la receta cuando se la dan. Un ejemplo es la torre de profiteroles. Es muy gracioso. No sé cuánto tiempo se va a quedar”.

Sin embargo, al ser consultada sobre a quién veía como ganador, esquivó la pregunta: “Hay muchos con pasta de ganador y me imagino que el voto del público va a seguir”.

“Vemos personajes que cocinan rico. Es una muy linda experiencia. Fue muy lindo participar. Me divertí mucho”, dijo Dolli que ya dejó de grabar. A pesar de eso, reconoció que no es fácil estar ahí: “Mientras hacés MasterChef no podés hacer nada más. Es muy cansador. No te podés sentar jamás. Es un programa que está muy cuidado, con muchas cámaras y muchos productores. Los productos del mercado son extraordinarios”.

