La noche más accidentada de Masterchef Celebrity: tres participantes resultaron heridos

Tres accidentados en una noche (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

Los accidentes en las grandes cocinas suele ser moneda corriente. Sin embargo, en la gala del martes de Masterchef Celebrity, hubo una seguidilla de ellos, ya que tres participantes sufrieron heridas cortantes y debieron ser asistidos para poder seguir adelante con sus preparaciones. La consigna del día en el reality de gastronomía que conduce Santiago del Moro por Telefé tenía que ver con una receta bien argentina: empanadas. Y la particularidad era que, cada uno de los famosos, debía elaborar el relleno característico de una región del país.

Así fue como, usando el beneficio que le otorgó el hecho de haber ganado la medalla de plata, Fede Bal fue el encargado de decidir los destinos de sus compañeros, designando gustos y cantidades. A El Polaco, le asignó 9 empanadas porteñas, a Claudia Villafañe 11 mendocinas, a Leticia Siciliani 10 patagónicas y a Boy Olmi 12 litoraleñas, quedándose él mismo con las 9 salteñas. Pero lo cierto es que, más allá de estar más o menos familiarizados con los ingredientes que tenían que utilizar, todos los participantes coincidieron en señalar que nunca habían amasado los discos. Y esto, a la hora de la verdad, trajo serios problemas.

“¡Me corté! ¿Me pueden venir a poner una curita que no puedo amasar?”, se le escucha decir primero a Claudia. Y después, enfundada en su camisa de Versace de los años ´90, explicó: “Cuando quiero usar el cortante para cortar la primera empanada, me doy cuenta de que la parte de arriba también tenía filo. Entonces me corté la yema del dedo gordo y me empieza a sangrar muchísimo”.

Villafañe, quien fue asistida rápidamente, contó que había manchado la masa y el palo con sangre. “Tengo que sacar la parte que está manchada para no usarla y empezar de vuelta”, dijo. Pero se encontró con una dificultad, ya que con el dedo lastimado no podía hacer presión para seguir amasando. Fue entonces cuando le acercaron un guante de látex, como para facilitarle el trabajo. Pero, obviamente, a esa altura ya se sentía en inferioridad de condiciones.

Claudia, con su camisa de Versace, amasando y con el dedo cortado

Sin embargo, la mamá de Dalma y Gianinna Maradona no fue la única en herida de la noche. “¡La p...madre, me corté!”, gritó Boy al rato. El actor estaba tratando de apurar las tapas de sus empanadas cuando sufrió el mismo accidente. “Me lastimé un dedo con el cortador de pasta y eso me incomoda y me demora”, aseguró mientas intentaba cumplir con la consigna utilizando un apósito en la mano. Y la cosa no quedó ahí: minutos más tarde, fue Fede el que pidió asistencia tras haberse cortado un dedo. “No es una prueba fácil”, dijo el hijo de Carmen Barbieri.

Lo cierto es que, llegada la hora de la degustación, el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Dolli Irigoyen, en reemplazo de Germán Martitegui, aseguró que ninguno de los concursantes había logrado el objetivo. “Todos fallaron en algo”, aseguraron. No obstante, determinaron que las empanadas de Leticia Siciliani, quien por haberse ausentado de dos galas tenía que ser la mejor de la noche si no quería ir directo al delantal gris, habían sido las ganadoras. Y la actriz pudo subir al balcón junto con Claudia y El Polaco, recién reincorporado después de haber contraído coronavirus.

Pero no corrieron la misma suerte Fede y Boy. Para los chefs, las empanadas preparadas por ambos habían sido “una vergüenza”, por lo que tendrán que vérselas en la gala de última chance del día jueves. Y, aunque se trata de una competencia en la que el compañerismo no siempre está permitido, frente a esta situación Bal decidió pedirle disculpas a su colega por haberle asignado la receta más difícil.

