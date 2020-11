Florencia Peña se emocionó al escuchar a Claudia Villafañe hablar de sus hijas: “Como mamá me da mucho orgullo”

La conductora entrevistó a Claudia Villafañe, participante de Masterchef Celebrity (Video: Flor de equipo, Telefe)

Claudia Villafañe siempre mantuvo un perfil bajo en los medios. Este año, se animó a participar en Masterchef Celebrity, el reality conducido por Santiago del Moro por Telefe. La ex de Diego Maradona es una de las revelaciones del ciclo de cocina y muchos creen que puede ser la gran ganadora.

“Costó tomar la decisión. No me animaba, la verdad. Me daba miedo no disponer de mis horarios para dedicarme a mis nietos y mis hijas. La primera semana me quería ir porque era todo muy nuevo para mí. Las cámaras, estar con gente de la tele, pero por suerte se armó un grupo divino y ahora quiero seguir avanzando”, contó la participante en una entrevista con Flor de equipo.

Además, señaló que sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, siempre la apoyaron en su decisión de formar parte del reality: “Están felices de que haya aceptado porque me ven feliz. A las únicas que les pregunté fue a ellas. Cuando me llamaron primero les dije que no, después siguieron insistiendo y bueno, acepté. Sabía que se trataba de un programa de cocina y no se iba a hablar de otras cosas, eso me convenció”.

Dalma participó en Masterchef para ayudar a Claudia a cocinar

Durante la charla, la conductora Florencia Peña no pudo evitar las lágrimas al escuchar hablar a su invitada: “No sé si a ustedes les pasa, pero me emociona como mujer, sabemos mucho de tu vida y de tu historia, vi que pasaste tantas cosa difíciles. Siempre fuiste una madre muy erguida que las protegiste mucho, que las contuviste y las abrazaste en el sentido metafórico también. Cada vez que te veo con ellas, la relación que tienen, cómo te defienden, cómo te abrazan también, a mí como mamá me da mucho orgullo y me encanta que reflejes eso. No sé si vos te das cuenta de eso”.

“Me emociona tu emoción. Yo creo que las mamás pensamos, vivimos y todo lo hacemos por nuestros hijos. Ellas me devuelven esto, lo que se ve y lo que no se ve. Nosotras tenemos un chat de conversación que se llama ‘Las tres somos una’. Es así. Solo nosotras sabemos lo bueno, lo malo, lo diario. Nos peleamos y discutimos, porque tenemos maneras diferentes de ver las cosas por la diferencia de edad. Veo cómo se mueven, por ejemplo Dalma con su marido. Andrés cocina y lava los platos... A mí nunca me pasó”, respondió Claudia.

Luego contó qué aprendizajes tuvo de sus dos hijas: “Dalma es la más brava. Es la que le pone los puntos a todos. Gracias a ellas aprendí a decir las cosas que me molestan. Antes no lo hacía, me llevó mi tiempo, pero aprendí a hacerlo y eso me hace bien”.

Por último, se refirió a su relación amorosa con Jorge Taiana: “Cada uno tiene su vida. No me gusta tampoco que no sepa lo que hago, pero no le pido permiso. Viví mucho tiempo sola y me acostumbré a manejar mis tiempos sin consultar nada a nadie entonces es difícil después cambiar eso. Nuestra relación está planteada así”.





