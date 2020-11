El reclamo millonario de Cau Bornes a Valeria Lynch por su divorcio

Cau Bornes y Valeria Lynch tienen una batalla judicial

Cau Bornes y Valeria Lynch se separaron en 2019, luego de 11 años de relación. Ambos siguen teniendo un vínculo por Tais, la hija del artista brasileño que sigue viviendo en la casa de la cantante argentina. En ese contexto, los músicos recurrieron a la Justicia para divorciarse y realizar la división de bienes. Pero, todavía no llegaron a un acuerdo económico.

El intérprete le reclamaría a su ex 1 millón de dólares y una cuota mensual de 200.000 pesos en concepto de manutención, informó Tomás Dente, periodista de Nosotros a la mañana, el programa que conduce el Pollo Álvarez por la pantalla de El Trece. Hasta el momento ninguna de las partes involucradas en el conflicto habló de cifras de manera pública.

Mientras se define qué pasará en las negociaciones, Valeria estuvo realizando algunos shows vía streaming con su nueva pareja, Mariano Martínez. Mientras que Cau también estuvo dedicado a la música, incluso recientemente dio una entrevista para promocionar sus shows y prefirió no dar detalles sobre su batalla judicial con su ex.

Valeria Lynch rehízo su vida amorosa al lado de Mariano Martínez (Darío Batallán / Teleshow)

“Estoy perfecto. Simplemente te digo que la televisión no es el mejor lugar para hacer descargos. Yo siempre llevé mi carrera solo con mis músicos. Tranquilos, siempre trabajamos mucho. No aparecer en televisión no quiere decir que uno no está tocando”, dijo Bornes en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Además, el músico utilizó una metáfora para explicar por qué prefería resguardar su intimidad: “Acá en la esquina se separó hoy el verdulero con la señora de la farmacia y yo no le pregunté nada porque yo los conozco. Quién vive en la tribu, conoce a los indios y eso es normal, son seres humanos...Todos somos aprendices. Soy un artista en construcción. Yo soy un eterno trabajador del bienestar del corazón que es un órgano vital... Lo más importante para mí es la música que cura heridas y aprende de los errores y de lo que se va equivocando”.

Valeria, Cau y su hija Tais

Cuando le preguntaron si había quedado lastimado por las declaraciones de Valeria, Cau respondió con tranquilidad: “No me dolió nada porque es normal que una persona pueda sentarse y decir lo que quiera, es un país democrático. En mi país no tenemos ese tipo de cosas. Que vos te sentás en la televisión y contás todo sobre de tu vida, si la tenés chica o grande. Me parece que cuando te sacás los calzones en la televisión no los vas a encontrar nunca más. Está todo bien”.

Cabe recordar que la cantante de “Me das cada día más” había asegurado en el programa PH, Podemos Hablar que el principal problema del divorcio con Cau era con una cuestión de dinero. “Cuando hay un conflicto de esta naturaleza, hay que tener dignidad. Cuando una de las personas no tiene dignidad, todo se embarra. Es fácil la ecuación, adivinen. Yo creo que hay que pensar un poco, mirar para atrás, recordar los orígenes, ver quién es y hay que ver qué dio cada uno en la relación”, manifestó.

Además, señaló que recién se dio cuenta cómo era la verdadera personalidad de su ex cuando se distanciaron. "Igual yo venía sospechando desde hace bastante de cosas turbias o feas, pero eran sospechas nada más. Cuando te separás terminás conociendo a la persona realmente”, explicó en el ciclo de Andy Kusnetzoff que se emite los sábados en el prime time de Telefe.

Luego de estas declaraciones, a través de su cuenta en Instagram, el músico publicó un mensaje defendiendo su postura en medio de esta disputa legal con su ex. “Sigo viviendo en Buenos Aires. Diariamente estoy en contacto con mi amada hija Tais, que sabiamente se mantiene al margen de conflictos que no son suyos. Por la pandemia no he salido del país y no pude ver a mi madre en Brasil”, comenzó con su descargo Cau.

En ese sentido, manifestó: “Continúo trabajando en mi oficio de músico, que hago humildemente desde hace décadas y me permite estar pagando la universidad privada de mi hija. No me he vuelto a casar ni estoy ni he estado en pareja con nadie. Me encuentro en proceso judicial de partición de los bienes gananciales según establece la ley en la República Argentina para ambos cónyuges luego de mi matrimonio civil y religioso con la Sra. Valeria Lynch”.

Respecto al supuesto reclamo de dinero que hizo, según manifestaron Valeria y también su abogada, dijo: “Desconozco de dónde salieron las disparatadas cifras millonarias en dólares de las que se hablaron en algunos medios”. Asimismo, aseguró que “no deben trascender circunstancias privadas” ante los medios de comunicación en medio de la mediación judicial entre las partes, y que él no realiza declaraciones del tema.

