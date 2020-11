Nacha Guevara contó el motivo por el que estará ausente en el Cantando 2020: quién la reemplaza en el jurado del certamen

La actriz no estará en el ciclo este lunes 16 y el martes 17

Nacha Guevara anunció que no estará presente los dos primeros días de esta semana en el Cantando 2020. La artista grabó un video para contar la noticia a sus seguidores de las redes sociales y así evitar especulaciones en cuanto a su ausencia en el programa conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández por la pantalla de El Trece.

“Les quiero comentar algo: el lunes y martes no voy a estar en el programa porque tengo que hacerme un chequeo. Es algo que tengo pendiente desde el mes de abril. Ya no lo puedo seguir postergando y lleva mucho tiempo, ayunas y cosas. Entonces, la producción, a la que le agradezco, me hizo el favor de decir que no viniera el lunes y martes”, dijo la actriz.

Además, anunció quién va a ocupar su silla en el jurado: “Me va a reemplazar Flavio (Mendoza), que me encanta. Y yo vuelvo el miércoles”. Cabe recordar que el bailarín, coreógrafo y productor ya se había sumado al jurado formado por Nacha, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán en la ronda del “Súper Duelo”.

Durante el video, Guevara aprovechó para hablar del vivo en Instagram que había hecho con Lizardo Ponce, quien fue eliminado del certamen la semana pasada. “Le quiero agradecer a Lizardo el vivo que acabamos de hacer porque lo pasé muy bien y me dieron ganas de hablar más con los jóvenes. A ellos les toca una gran tarea y si en algo puedo ayudar o inspirarlos, sería un enorme regalo para mí. Así que gracias, Lizardo, por esta oportunidad”, señaló.

La salud de Nacha y el escándalo con Lola Latorre:

La jurado pasó por una situación fea debido a un desafortunado comentario de Lola Latorre, quien a modo de chiste hizo referencia a un supuesto temblor de la actriz, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios en torno a su salud. Muchos de sus fieles seguidores se mostraron preocupados. Y otros usuarios, amparados en el anonimato, se burlaron de ella.

La intérprete de “Mi Ciudad” explicó en sus redes sociales: “Para que se queden tranquilos todos, estoy bien de salud. Cuando hago esto (mueve la cabeza hacia los costados) es consciente, es voluntario. Porque si no, me pasaría siempre y no podría dejar de hacerlo. En general me ocurre cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer. Por ejemplo, antes de hacer un video que no tengo todavía muy claro adónde quiero ir, o quiero ser concisa, completa y decirlo todo y tengo tiempo limitado, me ocurre”.

Además hizo referencia a su rol en el Cantando, confundiendo el nombre del ciclo con el del certamen de baile del que también fue jurado. “Cuando estoy en el Bailando (sic) y también me ocurre es que miro ciertas cosas, algunas tan feas…Y trato de descifrar cómo puedo encarar y cómo puedo hablarle al otro sin ofenderlo, sin descalificarlo...Es como cuando tengo un pequeño dilema que me pasa eso. Pero no se preocupen”, aclaró.

Por último, Nacha hizo una reflexión al respecto y se conmovió hasta quedar al borde de las lágrimas. “Si tuviera una enfermedad no sé qué haría, la verdad que no sé qué haría. Yo decidiría en el momento qué hacer con eso. Porque eso le pertenece a cada uno. Y cada uno tiene el derecho de hacer con eso lo que le plazca y lo que le parezca mejor. Así que quédense tranquilos, palmeritas mías (así llama a sus seguidores). Flexibles, flexibles, flexibles, flexibles... Y a veces algún ventarroncito nos hace...Pero estamos agarradas a la tierra. Gracias por todo, gracias por acompañarme, gracias por los saludos, gracias por estar ahí, gracias por el cariño, por la confianza. Son una linda compañía, muchas gracias. No me voy a emocionar, no voy a llorar, pero es una linda emoción créanme”, concluyó.





