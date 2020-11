Lizardo Ponce, irónico al ser eliminado del Cantando 2020: “Se fue el acomodado”

Lizardo Ponce, eliminado del "Cantando 2020" (Video: El Trece)

El Cantando 2020 tuvo una de sus galas de eliminación más cargadas de tensión en el programa emitido el viernes pasado. Lizardo Ponce, que ya había salido victorioso en varias ocasiones en el voto telefónico, perdió en esta oportunidad ante Agustín Cachete Sierra y debió abandonar el certamen conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández por El Trece. Con bronca, tras conocer el resultado hizo referencia a las acusaciones que indican que estaba “acomodado” en el reality.

Las parejas sentenciadas fueron cuatro: la de Charlotte Caniggia, Cinthia Fernández y los mencionados Lizardo y Cachete Sierra. Después de someterse al duelo, el jurado salvó a la ex de Matías Defederico y a la hermana de Alexander Caniggia.

De esta manera, Cachete Sierra y Lizardo se enfrentaron en el voto telefónico. Como era previsible, por ser dos figuras muy populares y con una gran cantidad de fans, fue una votación muy pareja. “Explotan las redes, explotó el teléfono. ¡Récord de votos hoy!”, anunció Ángel de Brito.

Finalmente, el conductor reveló el esperado resultado: con tan solo el 51 por ciento de los votos, Cachete Sierra fue elegido por el público para seguir en el certamen. El joven actor lo festejó con los puños apretados, feliz por seguir en el certamen. A Lizardo, por su parte, se le notó en el rostro el dolor por tener que abandonar el programa producido por LaFlia. En ese sentido, agradeció por haber tenido esta oportunidad laboral y dejó un mensaje cargado de ironía.

“Se va el acomodado, felicitaciones para todos. Quiero agradecer a LaFlia. Acá crecí y este año me regaló el cariño de la gente, que lo hice yo solo. Eso no me lo va a quitar nadie. Ni Charlotte ni nadie”, dijo, en referencia a su compañera de programa, quien lo acusó de estar “acomodado” en el programa por parte de la producción.

Además, le agradeció a Nacha Guevara, integrante del jurado, por la buena relación que construyeron. Y concluyó: “Le quiero agradecer de todo corazón a la gente. Los amo y gracias por todo. Dejen de votar, ya está, soy muy feliz. Gracias a toda mi familia, que me acompañó siempre”.

La semana pasada, Charlotte había apuntado contra Lizardo (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

La semana pasada, Charlotte apuntó sin pelos en la lengua contra los supuestos “acomodados” en el programa, entre los que se encontraba, según ella, Lizardo. “Me cae muy bien pero bueno, será finalista. Él es uno de los acomodados y lo sabe”, había manifestado la mediática. Ahora se puede afirmar que su apreciación no fue acertada.

“Todo depende de Chato (Prada) y (Fede) Hoppe. Yo veo todo, me doy cuenta. Lo noto en un montón de cosas. En las previas… Bueno, él (en referencia a Lizardo) no tiene mucha previa. Pero en el jurado lo veo también, le regalan puntaje”, arremetió.

En aquel entonces, el joven influencer le respondió con determinación: “Nosotros dos cantamos para el orto pero vos nunca fuiste al teléfono todavía, y yo ya fui tres veces. No sé si es acomodo, es un programa en donde pasa de todo. Si hay acomodados también es por otras cosas: vos venís con un montón de gente, algo que otros no pueden tener. Esos privilegios hablan de un acomodo también”.

