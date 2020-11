Quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff y Juana Viale este fin de semana

Juana Viale y Andy Kusnetzoff

El “enfrentamiento” entre Andy Kusnetzoff y Mirtha Legrand ya se convirtió en un clásico de la televisión de los fines de semana. Desde antes de que se decretara la cuarentena obligatoria en la Argentina, Juana Viale ocupa el lugar de la diva, y es ella quien buscará quedarse con el rating al frente de los programas La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, por El Trece, ante el ciclo que conduce el periodista a través de la pantalla de Telefe, PH, Podemos Hablar.

En La Noche de Mirtha, por la pantalla de El Trece este sábado desde las 21.30, Juana Viale recibirá al actor Luis Brandoni; los periodistas Osvaldo Bazán y María Isabel Sánchez; y Horacio García Belsunce, hermano de María Marta García Belsunce.

A 18 años del asesinato de la socióloga, el caso vuelve a estar en boca de todos por el estreno de la serie de Netflix Carmen: ¿Quién mató a María Marta? Ante esta situación, Horacio recordará a su hermana en la histórica mesa de Mirtha Legrand y brindará su versión sobre los hechos que terminaron con su vida y las polémicas que envuelven a la investigación.

Horacio García Belsunce durante un viejo almuerzo con Mirtha Legrand (Foto: NA / Juan Vargas)

En Telefe, desde las 22, Andy recibirá en su PH a la participante de Masterchef Celebrity Sofía Pachano, la conductora Flor de la V, la periodista Mónica Gutiérrez, la humorista Dalia Gutmann y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero.

No ha sido una semana fácil para Pachano en el exitoso certamen gastronómico de Telefe. En primer lugar, porque en la emisión del lunes su amiga Leticia Siciliani tenía la posibilidad de elegir a dos compañeros para darles cinco minutos extra para cocinar. La hija de Aníbal Pachano estaba segura de que, debido a la gran relación que las une, la iba a elegir a ella, pero no fue así y eso provocó su enojo.

La desilusión de Sofía Pachano por una decisión de Leticia Siciliani (Video: "Masterchef Celebrity" - Telefe)

Y en segundo lugar, por lo ocurrido en la emisión del jueves, cuando con mucho dolor se refirió a la salud de su padre: “El sentimiento de pérdida lo tengo medio constante con mi papá. Con sus enfermedades es como todo el tiempo. Y él es tan resiliente que sale. Pero me pareció que no hay que homenajear solamente cuando esas personas no están, sino que realmente lo vean estando”.

Por su parte, el domingo desde las 13.30 se realizará una nueva emisión del histórico Almorzando con Mirtha Legrand, también con la conducción de la nieta de la diva. Para esta ocasión, a raíz de las figuras invitadas, se prevé un programa mucho más relajado, en comparación al del sábado. Los famosos que pasarán por la mesa más famosa del país son todos cantantes: los hermanos Lucía y Joaquín Galán, y la pareja de Patricia Sosa y Oscar Mediavilla.

Lucía y Joaquín Galán estarán en la histórica mesa de Mirtha Legrand (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni /Archivo)

El otro plato fuerte del fin de semana será Por el mundo en casa, el ciclo que conduce Marley por Telefe los domingos a las 20.30. En esta ocasión, estará acompañado por Iliana Calabró y Belén Francese, con quienes recorrerá Buenos Aires en búsqueda de la mejor pasta de la ciudad. Durante el programa se espera que la hija de Juan Carlos Calabró se reencuentre con Donato De Santis, jurado de Masterchef Celebrity, a semanas de haber quedado eliminada del programa.

Además, según anticiparon desde Telefe, Marley compartirá con su amiga Lizy Tagliani un anuncio “muy especial”, del cual hasta el momento nada se sabe.

