La noche de furia de Martín Baclini en el Cantando 2020: se peleó con el jurado y quedó eliminado del certamen

El enojo de Martín Baclini con el jurado

En la noche del viernes se definió la ronda de duelos en el Cantando 2020. Y, a menos de un mes de su debut en el certamen, el eliminado de la noche fue ni más ni menos que Martín Baclini, quien se mostró muy enojado con el jurado compuesto por Nacha Guevara, Karina La Princesita Tejeda, Oscar Mediavilla, Moria Casán y Flavio Mendoza, como artista invitado.

En el primer Súper Duelo de la jornada, el empresario y su partenaire, Jésica Abouchain, debieron enfrentarse a la pareja compuesta por Charlotte Caniggia y Cristian Sergio. Pero Baclini se enfureció cuando los encargado de evaluar a los participantes decidieron salvar a la pareja de la hija de Mariana Nannis.

“Cuando competimos contra artistas que son profesionales, que la rompen y que son número uno es: ‘La rompiste, fuiste el mejor, cómo estás creciendo, estás bárbaro’. Y cuando competimos con un artista en igualdad de condiciones es: ‘Me encantó lo que hizo el otro’. Está bárbaro, entiendo todo. Todo bien”, se quejó el participante frente a Ángel de Brito y Laurita Fernández, los conductores del ciclo.

El empresario dijo que no estaba enojado sino que era “realista” con la situación. Entonces, Flavio le preguntó si sentía que alguno le había faltado el respeto, a lo que él respondió que no. Y Moria le señaló que no era tan amigo de Charlotte, como decía, si le daba tanta bronca que el jurado finalmente votara por ella.

“Yo digo que somos iguales a todos. Ángela Leiva justo se enfrentó a mí y ¿qué querés que haga con Ángela? Magia no hago”, dijo en relación a su duelo del día jueves, en el que tuvo que competir con la estrella de la cumbia. Y dejó entrever que se sentía destratado.

En ese momento, Mendoza salió al cruce del empresario: “Tenés que agradecer estar acá. No sos un artista. Si no, dejale el lugar a alguien que tenga que trabajar. ¿Te quejás de esto?”, le dijo. Entonces, su compañera dijo que ella sí necesitaba trabajar. “Creo que la molestia es porque se quiere quedar”, explicó la cantante tratando de calmar las aguas.

Martín Baclini fue derrotado por Lizardo Ponce (Video: "Cantando 2020", ElTrece)

Lo cierto es que, minutos más tarde, Baclini tuvo que enfrentarse en un nuevo duelo a la pareja de Lizardo Ponce y Antonela Cirillo, para definir quienes abandonarían el certamen. Y, finalmente, el voto del jurado favoreció al influencer, dejando al empresario afuera del reality.

Moria y Flavio habían votado por la pareja de Ponce, mientras Mediavilla había elegido a la de Baclini. Entonces, llegó el turno de la Princesita, quien podía definir la eliminación o dejar la decisión en manos de Nacha. “No entiendo tu enojo”, comenzó diciendo la cantante. Y, a pesar de los nervios que le provocaba el hecho de tener el destino de los participantes en sus manos, inclinó la balanza hacia el lado de Lizardo.

“Quiero agradecerles a todos, en realidad, pero más que nada a los que están detrás de cámara”, dijo el empresario antes de retirarse del programa, ya mucho más tranquilo pero sin ocultar su cara de desagrado por la situación. Cabe recordar que Baclini fue, junto con su ex novia, Cinthia Fernández, una de las últimas incorporaciones del concurso de canto de El Trece.

