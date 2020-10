El debut de Martín Baclini en el Cantando 2020: el mensaje para Cinthia Fernández y la lapidaria devolución de Nacha Guevara

Martín Baclini: "Yo siento cosas muy linda por Cinthia Fernández"

Este jueves, Martín Baclini se presentó por primera vez en el Cantando 2020é y, como no podía ser de otra manera, no faltó la consulta por Cinthia Fernández. “Ayer (por el miércoles) estaba esperando que cante y la verdad me daba nervios, realmente. Yo siento cosas por ella, del lado de ella está un poquito más difícil”, reconoció el empresario rosarino. Ángel de Brito le preguntó sobre la relación con la bailarina y el participante respondió: “Yo no quiero remar, no sé por qué me dicen tenés que remar, yo estoy bien como estoy, estoy agradecido”.

“Dijo que sos muy bueno en la cama. Estás muy lindo, das como un gurú, ¿decís mantras cuando estás en la cama?”, indagó Moria Casán durante la previa. “No voy a desacreditar lo que dijo Cinthia, es verdad que considero que la respiración es importante en ese momento, y quizás si, trato de sacar provecho”, respondió Baclini. “Si haces el amor y haces un mantra acá vas a cantar divino”, le dijo la One.

La pareja decidió homenajear a Cacho Castaña, en el día que se cumple un año de la muerte del cantautor, pero al parecer el resultado no fue el mejor. “La verdad, horrible. Arrastrar a una persona que no tiene carisma en el escenario, no sabe pararse… Es duro”, disparó Nacha Guevara con su devolución. Y le puso un 2. Martín Baclini no salía de su asombro, pero lo terminó aceptando. “Que se ponga botox en la puntuación, a ver si lo levanta”, continuó la jurado.

La devolución de Nacha Guevara a Martín Baclini

El empresario quedó lejos de lo que fue el debut de Cinthia Fernández durante el miércoles. La bailarina se llevó un alto puntaje haciendo un mash up de canciones en tributo a México y de paso, le dedicó una serie de indirectas a Martín Baclini al entonar Rata de dos patas, el clásico de Paquita la del Barrio.

Además, hizo referencia a los retoques estéticos que se hizo recientemente Baclini en su rostro: “Tiene como una pista de aterrizaje. Se echó el bótox y encima le brilla, es tremendo, está muy brilloso. Igual, me está extrañando mucho”.

Luego de que en noviembre decidieran ponerle punto final a su noviazgo, Cinthia Fernández y Martín Baclini volvieron a estar cara a cara nuevamente y los momentos a pura tensión, complicidad, pase de facturas y risas nerviosas no tardaron en llegar.

“La última vez que la vi fue en noviembre cuando participábamos juntos en el Bailando. Después en enero fui a ver a las nenas (Charis, Bella y Francesca, frutos de la relación de Cinthia con Matías Defederico) dos veces en enero a pedido de ella. Estoy nervioso, creo que después de tanto tiempo nos merecemos una charla en privado”, había expresado el rosarino hace un tiempo La Previa del Show.

Seguí leyendo

Cinthia Fernández debutó en el Cantando 2020 con fuerte tema dedicado a Martín Baclini: “Me está extrañando mucho”

Abandonó arquitectura por la comedia musical y es profesor: Facundo Magrané, el compañero de Cinthia Fernández en el Cantando 2020