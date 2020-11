El motivo familiar que causó el llanto de Martín Baclini en el Cantando 2020

La emoción de Martín Baclini

Este jueves, continuó el súper duelo en el Cantando 2020 donde las parejas de mejores promedio se enfrentan con las que tienen los peores. En esta oportunidad, a la dupla integrada por Brian Lanzelotta y Ángela Leiva le tocó competir contra Martín Baclini y Jéssica Abouchain.

Brian y Ángela interpretaron Olvídame y pega la vuelta, en la versión de JLO y Marc Anthony. Por su parte, Baclini se jugó a repetir lo que había hecho en la noche de su debut en el certamen: un homenaje a Cacho Castaña. Recordemos que en esta ronda al ganador lo elige el jurado compuesto por Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán, junto a un invitado para esta ronda: Flavio Mendoza.

La emoción de Nacha Guevara: "Tengo recuerdos hermosos"

Una vez terminada la performance del ex de Cinthia Fernández, tomó la palabra Nacha Guevara. Con los ojos llenos de lágrimas, la artista se emocionó al recordar a su amigo Cacho Castaña. "Ustedes la rompen -por Brian y Ángela-. Pero hay un desequilibrio entre los dos”. En tanto destacó el “progreso” de Martín Baclini, quien se quebró.

El empresario rosarino expresó que estaba sensible porque era el cumpleaños de su hermano Maximiliano, que tuvo varias internaciones en los últimos tiempos. “Lo extraño, pero le expliqué que tenía que estar acá, y ahora él me está mirando”, contó. “Sí, yo sé que con las internaciones de tu hermano, toda la familia pasó un momento muy difícil”, acotó el conductor del ciclo de La Flia Ángel De Brito. “Me enseñaste todo lo bueno y lo malo. Sos enorme, Cabrito. Te amo. Perdón, no me gusta llorar”, cerró Martín, a pura emoción.

“Estamos todos viviendo cosas extraordinarias durante mucho tiempo y eso se siente, hay una gran sensibilidad”, opinó Nacha Guevara, cuyo voto fue para Ángela y Brian, que lograron quedarse con el duelo tras los votos de Karina La Princesita y Oscar Mediavilla que llenaron de elogios a Leiva y Lanzelotta. “Es increíble el crecimiento de Martín. Le falta, pero va creciendo mucho”, dijo el productor musical y actual pareja de Patricia Sosa.

De todos modos, el jurado quedó muy conforme con lo que demostró Martín Baclini sobre la pista, teniendo en cuenta que cuando debutó recibió una lapidaria devolución de Nacha Guevara. “La verdad, horrible. Arrastrar a una persona que no tiene carisma en el escenario, no sabe pararse… Es duro”, disparó Nacha Guevara con su devolución en ese momento. Y le puso un 2. El empresario no salía de su asombro, pero lo terminó aceptando. “Que se ponga botox en la puntuación, a ver si lo levanta”, continuó la jurado.

