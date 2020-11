Juana Viale reveló sus temores al reemplazar por primera vez a su abuela en televisión: “Pensé que iba a tener un infarto”

Juana Viale reveló cómo fue su reacción cuando reemplazó por primera vez a su abuela en su programa (Video: "Almorzando con Mirtha Legrand" - El Trece)

Días antes de que se decretara la cuarentena obligatoria en la Argentina, Mirtha Legrand decidió priorizar su salud por sobre el trabajo y se aisló voluntariamente. Desde aquel entonces, su lugar en los dos programas que tiene en la pantalla de El Trece es ocupado por su nieta, Juana Viale, quien ha sorprendido hasta a la propia diva por su gran desempeño. Pero no se trata de la primera vez que la actriz reemplaza a la Chiqui en televisión.

En julio de 2014 Mirtha se resbaló al intentar subir a una camioneta en su garage, y en la caída se fracturó la tibia y el peroné, además de fisurarse dos costillas. A pesar de todo ella quería hacer su programa pero, obviamente, sus seres queridos le dijeron que debía ser asistida de manera urgente y la llevaron al Mater Dei, donde la operaron. Si bien la recuperación fue muy rápida, su silla en la histórica mesa de Almorzando con Mirtha Legrand fue ocupada, por primera vez, por Juana.

Recién este domingo, seis años después de aquel hecho, Juana reveló los pormenores del reemplazo. “Cuando hice el programa de la abuela por primera vez, no ahora, sino cuando se quebró, yo vivía en Chile y un amigo me dice 'tu abuela se quebró, ¿por qué no hacés vos el programa?’ Yo le dije: ‘Obvio, quién mejor que yo para hacerlo’”, contó la actriz a sus invitados.

Según su relato, inmediatamente llamó a Nacho, su hermano y productor del programa, para ofrecerse. “'Dale, buenísimo', me respondió él. Entonces, lanzó una publicidad sobre el reemplazo y todo. Pero al otro día dije: ‘No, qué inconsciente. No, Nacho, no puedo hacerlo’", recordó.

Mario Massaccesi, uno de los invitados a la mesaza de este domingo, explicó los motivos por los cuales Juana se arrepintió de su decisión. “Funcionaron dos cosas en vos. Después, si querés, venís al diván y la seguimos -bromeó-. Por un lado, tu corazón que te decía ‘sos capaz de hacerlo’. Y después empezaron los prejuicios: 'No podés reemplazar a Mirtha Legrand después de tantos años’”.

Mirtha Legrand no aparece en televisión desde mediados de marzo

La actriz asintió y contó que a pesar de todos sus temores cumplió con su palabra y se puso al frente del programa de su abuela. La producción a cargo de su hermano le dio una pequeña ayuda: todos los integrantes de la mesa eran conocidos de la familia o personas con las que tenía algo de confianza. A pesar de todo, por supuesto, no fue nada fácil.

“Cuando estaba por salir al aire le digo a mi hermano: ‘Nacho, ¿llamaste a la ambulancia? Porque no me siento bien, creo que voy a tener un infarto’. Y cuando dijeron ‘¡con ustedes, Juana Viale!’ Nacho como que me empuja para que saliera… ¡Estaba estancada!”, reveló

Massaccesi cerró el tema con una detallada observación: “Todos pasamos por eso, es el fuego sagrado que te dice ‘hacelo porque estás en condiciones’. Después tenemos en la cabeza un monito, que a veces es un gorila que se te aparece como un monstruo y aparece el miedo que te paraliza”.

Juana Viale en la presentación de la película "Trópico" la semana pasada (Foto: Fabián Malavolta)

La semana pasada, Juana fue la estrella de la primera avant premiere en pandemia, con la presentación de la película Trópico, en el autocine Atlas La Rural. Ella, protagonista del filme, lució un conjunto suelto de musculosa con pantalón color nude y completó el look con el pelo recogido. Estuvo acompañado por sus compañeros de elenco, entre los que se encuentran Fabián Mazzei, Mauricio Paniagua, Agustín Sullivan, Andrea Bonelli, Matías Desiderio y Susana Varela.

SEGUÍ LEYENDO

Se realizó la primera avant premiere en pandemia: Trópico, la nueva película de Juana Viale

Juana Viale lució un vestido multicolor y fue tendencia en las redes sociales

Cómo fue la primera salida de Mirtha Legrand, tras casi 200 días de cuarentena: “Al principio la gente no me reconocía”