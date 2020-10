Cómo fue la primera salida de Mirtha Legrand, tras casi 200 días de cuarentena: “Al principio la gente no me reconocía”

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand hizo su último programa de televisión el domingo 15 de marzo y, a pesar de que todavía no se había decretado el aislamiento obligatorio en la Argentina, decidió priorizar su salud y entrar en cuarentena. A lo largo de estos casi 200 días, la cumplió de manera estricta, sin salir a la vía pública ni recibir visitas en su casa.

En este tiempo, la diva perdió a su mayor sostén, su gemela Goldy. El triste hecho ocurrió el 1 de mayo y la conductora no pudo despedirla por las medidas de aislamiento que regían en aquel entonces. "Hermana querida, te fuiste sorpresivamente. No olvidaré tu ternura, cariño y sabiduría. Desde el cielo seguirás con tu amor incondicional hacia todos nosotros. Hermana, cómo te voy a extrañar, hoy no tengo consuelo”, manifestó la diva en las redes sociales.

Los meses siguieron y Juanita Viale, su nieta, se fue asentando como su reemplazante en la conducción de sus dos programas de El Trece -La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand-, y logró incluso ganarle en el rating a PH, Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff que durante dos años lideró los sábados. La Chiqui está muy contenta con la labor de su nieta, y así se lo manifestó en más de una ocasión en comunicación telefónica al aire: “Has tenido una evolución maravillosa, realmente. Desde el primer programa hasta ahora sos otra Juanita, más firme, más segura, más encantadora”.

Mirtha está encantada con el trabajo de su nieta al frente de sus dos programas

Continuando con los halagos, Mirtha remató con una contundente frase: “¿Te acordás cuando dije ‘este sillón tiene dueña’? Ahora tiene dos dueñas”.

Poco después de aquellas declaraciones, la familia volvió a sufrir una desgracia con la muerte de Marcos Gastaldi, el marido de Marcela Tinayre. Mirtha sintió mucho dolor con la perdida de su yerno.

Con la resiliencia que la ha caracterizado a lo largo de su vida, Mirtha sigue adelante. Y tras consultarlo con sus médicos, finalmente tomó algunos cambios en su rutina. Hace tan solo unas semanas decidió cortarse el pelo y permitió el ingreso a su hogar -todos los protocolos mediante- de los profesionales de la belleza capilar.

Eso no fue todo. El miércoles pasado se animó a subirse a su auto, manejado por su chofer desde hace años, Marcelo, y se dirigió al oculista y al dentista. Esta información la aportó Guido Záffora en Intrusos y, a raíz de este dato, Teleshow se puso en contacto con Mirtha, quien aporto más detalles de su salida.

"Sí, fui al dentista y al oculista. Fue una sensación muy rara salir de casa después de tantos meses. Mientras iba en el auto me llamó la atención la cantidad de gente con barbijo: el uso es total, también en los jóvenes”, señaló Mirtha.

En El Trece tienen la esperanza de que Mirtha pueda regresar a la televisión en octubre

La diva, además, contó una simpática anécdota sobre su salida: "Cuando bajé del auto la gente me miraba. Con el tapabocas puesto la gente dudaba si era yo o no, pero era solo por un instante; enseguida reaccionaban y me reconocían”. Coqueta, indicó: "Mis ojos son identificables, es lo que más conoce el público de mí. Tantos años viéndolos, no hay barbijo que pueda con ellos”, finalizó la diva máxima, contenta por su primera salida en medio de la cuarentena.

Más allá de esta escapada, en El Trece se especula con la posibilidad de su regreso a la pantalla en octubre, ya que el canal festeja su cumpleaños número 60 y a Adrián Suar le encantaría que Chiquita se pusiera al frente de una cena o algún almuerzo, a modo de festejo. Por ahora no hay palabra oficial y será la conductora quien decida si regresa al menos por un día, o sigue en cuarentena hasta que la situación sanitaria cambie.

