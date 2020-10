Juana Viale lució un vestido multicolor y fue tendencia en las redes sociales (Video: "Almorzando con Mirtha Legrand" - El Trece)

“Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí…”, se escuchaba de fondo en el estudio mientras Juana Viale hacía su ingreso para ponerse al frente de una nueva emisión de Almorzando con Mirtha Legrand. La elección de Mariposa Tecknicolor, el famoso tema de Fito Páez, no podría haber sido más acertado para acompañar el look de la conductora.

Desde que se puso al frente del histórico ciclo de su abuela, Juana suele deslumbrar con sus looks. Y este domingo no fue la excepción: la tarde primaveral estaba teñida de gris por la lluvia, pero ella le aportó la cuota de color necesaria.

“¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Feliz domingo para todos, ¡bien arriba! Miren esta belleza, por favor…”, dijo Juana al comienzo del envío, antes de darle paso a la mesaza integrada por el productor teatral Carlos Rottemberg, el músico Alejandro Lerner, el humorista El Bicho Gómez y la actriz Mariana Arias. “Me puse un vestido maravilloso de colores. Es una maravilla, espectacular”, comentó, mientras daba una vuelta ante la cámara para presentar su vestido multicolor.

La conductora lució un vestido de crepé de jean de seda natural estampado de línea suelta con mangas en gasa degradé y la kisa delantera estampada en verde y degradés de las tonalidades del vestido.

El vestido de Juana Viale de este domingo (Foto: Malcolm MacGibbon / Instagram @bycatarain)

“El collar es parte del vestido. Jean Pierre me dio estas joyas hermosísimas, unos aros de citrino, que son así pegaditos a la oreja y quedan divinos. Y una cantidad de pulseras de esmeralda, brillantes y zafiros amarillos también. Todo muy lindo”, agregó la actriz.

Como siempre, el vestido que lució Juana fue diseñado por Gino Bogani. Ella fue maquillada por Mauricio Catarain y peinada por Mauricio Catarain.

La conductora volvió a brillar con su look (Foto: Malcolm MacGibbon / Instagram @jeanpierrejoyeros)

El vestido no pasó desapercibido para los usuarios de Twitter y Juana fue trending topic durante la tarde del domingo. Por supuesto, los memes en referencia a los llamativos colores de su look no se hicieron desear. Pero, más allá de todo, los fans destacaron que no importa cuál sea el diseño, todo lo que ella luce le queda bien.

Algunos de los comentarios sobre el vestido de Juana (Fotos: Twitter)

El futuro laboral de Mirtha Legrand sigue siendo incierto. La primera salida de su domicilio desde el 15 de marzo, cuando hizo su último programa de televisión, fue el 30 de septiembre pasado. La diva se animó a subir a su auto, manejado por su chofer desde hace años, Marcelo, y se dirigió al oculista y al dentista. Esta información la aportó Guido Záffora en Intrusos y, a raíz de este dato, Teleshow se puso en contacto con La Chiqui.

“Sí, fui al dentista y al oculista. Fue una sensación muy rara salir de casa después de tantos meses. Mientras iba en el auto me llamó la atención la cantidad de gente con barbijo: el uso es total, también en los jóvenes”, señaló Mirtha.

La diva, además, contó una simpática anécdota sobre su salida: “Cuando bajé del auto la gente me miraba. Con el tapabocas puesto la gente dudaba si era yo o no, pero era solo por un instante; enseguida reaccionaban y me reconocían”. Coqueta, indicó: “Mis ojos son identificables, es lo que más conoce el público de mí. Tantos años viéndolos, no hay barbijo que pueda con ellos”, finalizó la diva máxima, contenta por su primera salida en medio de la cuarentena.

Más allá de esta escapada, en El Trece se especula con la posibilidad de su regreso a la pantalla a la brevedad, ya que el canal festeja su cumpleaños número 60 y a Adrián Suar le encantaría que Chiquita se pusiera al frente de una cena o algún almuerzo, a modo de festejo. Por ahora no hay palabra oficial y será la conductora quien decida si regresa al menos por un día, o sigue en cuarentena hasta que la situación sanitaria cambie.

