Calu Rivero recordó el momento cuando se enteró de que Juan Darthés tenía pedido de captura: “Lloré cerrando esa herida”

En 2016, Calu contó que fue acosada sexualmente por Darthés

Calu Rivero fue la primera actriz que se animó a denunciar públicamente a Juan Darthés por acoso. Más tarde, llegaron las acusaciones de las actrices Ana Coacci y Natalia Juncos. El actor que se fue de la Argentina y está viviendo en Brasil, su tierra natal, tras la denuncia por violación que realizó Thelma Fardin en Nicaragua.

En 2012, Rivero había trabajado con Darthés en la ficción Dulce amor que era un éxito en la pantalla chica. Generó sorpresa su renuncia a la telenovela producida por Quique Estevanez. Pero cuatro años más tarde, la actriz reveló que se fue porque era acosada por su compañero de elenco que le inició acciones legales por daños y perjuicios.

En diciembre de 2018, Fardin hizo una conferencia de prensa con el colectivo de Actrices Argentinas para contar que había denunciado a Darthés por violación agravada en la Justicia de Nicaragua, donde habría ocurrido el abuso en 2009 cuando ambos estaban realizando una gira como parte del elenco de la ficción Patito Feo. En noviembre de 2019, Interpol ordenó la captura internacional contra el actor.

A un año de esta noticia, Calu hizo una reflexión sobre lo que sintió al enterarse de la emisión de la alerta roja en su cuenta de Instagram. “En el canal de YouTube de @stylelikeu subieron, la entrevista que hice hace 1 año atrás. Recién llegada de un viaje por Grecia e Israel. Un viaje que hice en soledad y silencio. 7 días de silencio y ayuna, cómo parte de un worshop con @abramovicinstitute”, escribió en la red social.

Calu Rivero hizo una publicación cuando se cumplió 1 año del pedido de captura de Juan Darthés

Además, dio detalles de las emociones que sintió tras haber sufrido tanto: “Fui a limpiar mi casa, mi templo, mi cuerpo. Lo vacié para habitarlo con nuevas experiencias. Cuando terminó y volví al hostel de Atenas, me esperaba la llamada de mi hermana @marourivero para contarme que Darthés era buscado por Interpol, con alerta roja. Lloré. Lloré porque el tiempo es sabio, y porque yo supe esperar la justicia divina. Lloré cerrando esa herida, viendo cómo mi piel la hacía cascarita”.

La actriz pasó por malos momentos, pero logró sanar y recuperarse

De esta manera, Rivero puso empezar a sanar y comenzar una nueva etapa de su vida: “Al día siguiente viaje a Israel a hacer otro workshop con @gaga.people.dancers en el desierto. Fueron 4 días moviendo el cuerpo con libertad absoluta, sintiendo cómo el goce, la alegría y la espontaneidad volvían a mi. Cuatro días sintiendo a mi cuerpo agradecerme y volver a sentir esa alucinante alegría de vivir. Volví sintiendo que sané, no más peso en los ojos, volví Digna, Dignity, Humana, tan libre como todos los días me permito serlo”.

La actriz ahora vive en los Estados Unidos

En este momento, Calu está viviendo en Nueva York, donde se encontraba trabajando desde hace tiempo realizando campañas para diferentes marcas. Por la pandemia se instaló en la ciudad, pero en los últimos meses se mudó a Tamerlaine Sanctuary, una granja de animales rescatados. Desde allí suele postear imágenes con mensajes a favor de la defensa de los animales y contra el especismo.

En cuanto a la situación procesal de Darthés, la causa sigue avanzando. Recientemente, Fardin anunció que ya iniciaron los trámites del pedido de extradición en la Justicia de Nicaragua para Brasil. No será una cuestión fácil ya que en ese país no hay tratado de extradición para sus nacionales. “Es un proceso agotador, porque yo lo tengo que ir a perseguir también a Brasil. Él puede usar la estrategia de moverse por todo el país para que yo no lo encuentre y que una fiscalía pueda sentar jurisprudencia y diga que van a avanzar en este caso”, explicó la actriz.

SEGUÍ LEYENDO

La noche de furia de Karina La Princesita en el Cantando 2020: enfrentó a una coach, discutió con Oscar Mediavilla y le puso un “1” al cantante de Ráfaga

El violento momento que vivió Esteban Lamothe con una persona en la vía pública: “Cuando me conoció se enojó más todavía”

La salud del Pollo Álvarez: “Estoy muy quemado, un montón de cosas que pasaron me fueron agotando”

Alejandra Maglietti y un error en Home Banking que pudo haberle costado caro: “Me equivoqué y transferí plata de más por un servicio”