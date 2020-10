Ángela Leiva está internada por una neumonía causada por el coronavirus

Ángela Leiva y Brian Lanzelotta se contagiaron de COVID-19 en el "Cantando 2020"

Muchos famosos que trabajan en la televisión se contagiaron de coronavirus. En el programa de El Trece, Cantando 2020, conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, hay varios integrantes que dieron positivos, como Ángela Leiva y Brian Lanzelotta. La pareja de participantes se hisopó luego de que se confirmara que su coach Natalia Cociuffo tenía COVID-19.

La producción de LaFlia decidió que los cantantes fueran reemplazados en el certamen por Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz, mientras ellos se recuperan de la enfermedad. Apenas se conoció la noticia, el ex Gran Hermano escribió en Twiter: “Hola gente, quería contarles que me acaban de entregar los resultados del hisopado que me realicé esta mañana y el resultado es positivo de COVID-19. Me siento mal, me duele hasta la piel. Esto no es joda, cuídense y cuiden a los mayores y familiares de riesgo”.

Mientras que su compañera del Cantando 2020 manifestó en la red social: “Bueno, paso a confirmar mi resultado positivo de COVID-19. ¡¡Quédense tranquilos que estoy bien!! Le mando un beso y abrazo enorme a mis compañeros @BLanzelottaOK y @natucociuffo ❤".

Con el paso de los días, Ángela se fue sintiendo un poco mal y consultó a su médico. Al diagnosticarle neumonía, le recomendaron que se internara para controlar su cuadro de salud. La artista dio a conocer la noticia en sus redes sociales para llevarle tranquilidad a sus seguidores y seres queridos.

“¡¡¡Hola a todos!!! quiero contarles que estuve todo el finde internada a causa de una neumonía por COVID- 19. Gracias a Dios nada grave, pero me internaron para tenerme controlada. ¡¡Creo que mañana me voy a casa!! Gracias a todos por preguntar, ¡¡los amo!!”, escribió Leiva este lunes 26 de octubre junto a una imagen en la que aparece desde la habitación del centro médico.

El posteo de Ángela Leiva desde el centro médico donde está internada

En el Cantando 2020, también se contagiaron recientemente Lucas Spadafora y Lola Latorre, la pareja de jóvenes que al igual que Lanzelotta y Leiva, tienen a Natalia Cociuffo, como a su coach. En el certamen de El Trece fueron reemplazados por Ariel Puchetta e Ivanna Rossi.

A través de Instagram, la hija de Yanina y Diego Latorre confirmó la noticia y les llevó tranquilidad a sus seguidores afirmando que estaba “súper bien”. Su compañero dio positivo unos días más tarde y grabó un video en la red social para contarlo: “Bueno gente, después de cuatro hisopados y un análisis de sangre finalmente di COVID positivo. La realidad es que ya me venía sintiendo medio mal, ¿vieron que no estuve apareciendo? Bah, el lunes aparecí un ratito para decir que no tenía COVID… La cagué ¿para qué lo dije? Igual nada, lo cuento ahora porque ya pasó la peor parte para mí”.

Además, el youtuber se refirió a su estado de salud y a los síntomas que tiene: “Estoy mucho mejor por suerte. Lo único es que estoy sin olfato, es rarísimo porque es totalmente nulo, y también sin gusto. Pero por suerte ya no tengo fiebre y se me fue un poco el resfriado. Los mantendré al tanto”.

