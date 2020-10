Marcelo Mazzarello contra la Asociación Argentina de Actores: “La posición del gremio es estar al lado del Gobierno, sosteniendo la cuarentena a cualquier precio”

Mazzarello criticó la postura que tomó la Asociación Argentina de Actores durante esta pandemia (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

El colectivo de actores fue uno de los más perjudicados durante la pandemia del coronavirus, ya que se suspendieron las filmaciones de las series y las películas desde hace 7 meses. La semana pasada el gobernador Axel Kicillof anunció que no habría temporada teatral en la Costa Atlántica. Pero finalmente determinó que sí permitirán los espectáculos tras las reuniones entre los empresarios y las autoridades de la Provincia de Buenos Aires.

“No hay que esperar una señal de las autoridades para que vuelva la actividad, sino empezar a presionar para que las autoridades permitan la actividad. Va a haber temporada en la Costa, pero todavía no se sabe qué va a pasar en la Ciudad, faltan algunas reuniones”, aseguró el actor Marcelo Mazzarello en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, programa conducido por Ángel de Brito.

Además, el artista aprovechó para quejarse del accionar de la Asociación Argentina de Actores durante la cuarentena: “Funciona la presión, creo que el sindicato de Actores deberían ayudar a esa presión que ejercieron los empresarios y ayudar desde el gremio a que vuelva la actividad con los protocolos correspondientes”.

Recientemente, Coco generó revuelo en Twitter por un duro mensaje que escribió contra el gremio que lo representa: “Militaron la cuarentena 7 meses por defender al gobierno. No les importo que se fundieran restaurantes y sus empleados, tampoco el despojo a los jubilados y ahora salen tibiamente a abrirse de gambas. Patéticos”. Esta fue una contestación a un tuit de Actores titulado “Teatro seguro” en el que aseguraban estar trabajando para realizar un protocolo que garantice seguridad a los actores a la hora de volver a trabajar.

El contundente tuit de Marcelo Mazzarello contra el gremio de Actores

Durante la charla con Ángel De Brito, Mazzarello explicó por qué criticó al sindicato de Actores: “La posición institucional del gremio es estar al lado del Gobierno, sosteniendo la cuarentena a cualquier precio. Ese fue la posición y ese fue el motivo del tuit. Salieron ahora con más o menos todo jugado y sumándose un poco a que los empresarios pidieron, en particular (Carlos) Rottemberg que dijo: ‘¿Cómo que no va a haber temporada?’. El gremio se subió a ese cambio”.

Cuando el conductor le preguntó que le habían dicho sus colegas del tuit, el artista respondió en forma irónica: “Fue algo para hacer amigos... Con los actores hace mucho que no hablamos. Me cuesta encontrarlos”. Luego, aclaró: “Yo tengo muchos amigos dentro del gremio que son kirchneristas y los sigo queriendo de la misma forma. Hay gente que no ha tenido ningún beneficio por eso”.

Por otra parte, se manifestó en contra de continuar con el encierro y aseguró: “No podés matar a los gérmenes porque convivimos con ellos todo el tiempo. Lo que tenés es el sistema inmunitario, eso desde hace 5 mil años al hombre le funciona. Si yo te encierro durante 7 meses, se te bajan las defensas, los anticuerpos se ponen vagos, no quieren trabajar. Los sindicatos se parecen a los anticuerpos. Sin trabajo no hay sindicato, la razón de los sindicatos es que haya trabajo”.

Por último, aseguró que “todos los trabajadores son esenciales” y por eso no está de acuerdo con prohibir a algunos sectores que no puedan volver a cumplir con sus respectivas tareas. “Hay que reactivar la economía. La ayuda no soluciona nada. Hay que reactivar el trabajo, hay que salir a trabajar”, finalizó Marcelo.





