La insólita cita a ciegas de Boy Olmi con una española: “Apenas nos conocimos se corrió las bragas e hizo pis al lado mío"

Boy Olmi lleva más de veinticinco años casado con Carola Reyna. Sin embargo, invitado a PH, Podemos Habar, por Telefe, el actor reconoció que, anteriormente, ha tenido la oportunidad de experimentar alguna que otra cita a ciegas. Y recordó una en particular que fue por demás atípica y que, según dijo, lo dejó “fascinado”.

“A lo largo de mi vida he tenido largas parejas, con largos proyectos. Y con interregnos pequeños en los que había un poco de ‘Viva al Pepa'”, comenzó diciendo el actual participante de Masterchef Celebrity, en diálogo con Andy Kusnetzoff. Pero enseguida aclaró: “La cita a ciegas siempre me costó porque, te diría que en el 99 por ciento de los casos, siempre llegué diciendo: ‘Estoy acá porque quiero, no para ver qué pasa sino porque tengo claro que esto es lo que quiero’”.

Dicho esto, y sin aclarar la fecha exacta, Boy contó que se encontraba en uno de esos períodos entre una separación y una nueva pareja, ni más ni menos que en Madrid. “Era un momento de la movida madrileña explosiva, con los Almodóvar y todos en contacto. Porque, además, estábamos muy cerca todo ese grupo. Así que me la pasaba de Ibiza a Madrid, de Madrid a... ¡Divertido momento de la historia española! Y de la mía...”, explicó el actor para poner un marco de situación a la historia que estaba por contar.

Boy está actualmente casado con Carola Reyna (Foto: Grupo Mass)

Y luego continuó su relato: “Una amiga muy querida, con la que también había tenido una historia, me dijo: ‘Tenés que conocer a fulana esta noche’. Eran cosas muy abiertas en ese momento... Entonces dije: ‘Voy’. Y quedé en una cita con esa mujer, a la que no conocía y de la que no voy a dar demasiados detalles porque también es, por otros motivos, media pública, una personalidad de la cultura internacional...”

¿Cómo se dio el encuentro en una de las típicas terrazas de la capital española? “Llegué a la cita buscando dónde estaba entre toda esa multitud, que en esa época sin barbijo podía haber en Madrid. Y me encontré con esta mujer misteriosísima que me encantó. Pero lo que me fascinó, que dio lugar a que funcionara el encuentro que después derivó en una especie de amistad amorosa durante algún tiempo, fue que nos acabábamos de conocer, nos acabábamos de sentar, y me dijo: ‘Espera un poco que me estoy meando’. Y fue y, en la escalerita del metro que estaba al lado de la multitud, se corrió las bragas y se puso a hacer pis al lado mío”, recordó Boy imitando con sus gestos a la dama aludida.

Sin embargo, ante semejante situación, el actor no tuvo la reacción que cualquiera hubiera esperado. “Yo dije: ‘¡Wow! Esto es para salir corriendo o quedar fascinado...’ Y quedé fascinado”, confesó Olmi. Pero dejó en claro que, aunque no pensaba dar mas pistas de la mujer en cuestión, se trataba de "una persona muy refinada”. ¿El nombre? “Hasta acá llegué, soy un caballero”, concluyó dejando con la intriga al conductor del ciclo.

