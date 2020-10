La esposa de Carlos Villagrán, Quico, compartió fotos inéditas del elenco de El Chavo del 8

Roberto Gómez Bolaños encabezando el reparto de "El Chavo del 8", en los años 70

A simple vista las fotos parecieran estar desprovistas de fama, popularidad, dinero, también de peleas y enfrentamientos, de todo aquello que trajo como consecuencia la tira más exitosa de la historia de la televisión latinoamericana. Porque en una primera observación daría la impresión de que se trata simplemente de un grupo de amigos que organizó una fiesta de disfraces, y que ante la cámara comparte las sonrisas de un momento distendido, en la intimidad que brinda el encuentro fraternal, cómplice, amoroso. Pues bien, durante mucho tiempo el elenco de El Chavo del 8 fue justamente eso que se ve en estas imágenes: unos jóvenes que se divertían haciendo reír.

Es Gache Rivera, la esposa de Carlos Villagrán -más conocido como Quico, o Kiko, cuando se alejó de la tira de Roberto Goméz Bolaños-, quien postéo las fotografías en su cuenta de Instagram. Es una serie que fue tomada en los camarines del estadio Poliedro de Caracas, durante una gira del programa por Venezuela a fines de los 70, en la que Gache posa junto a los actores. “Son mi gran tesoro”, confesó la mujer sobre las instantáneas que de inmediato fueron reposteadas por los fanáticos, ya que nunca se habían visto hasta hoy.

Allí aparece un Ramón Valdés -Don Ramón- muy sonriente, fiel a su manera de ser cuando se apegaban las cámaras: era el más querido del grupo de trabajo. También está Chespirito, con el enterito de El Chavo. Florinda Meza -Doña Florinda- posa sentada en el piso, con Rivera flanqueada por María Antonieta de las Nieves -Chilindrina- y la recordada Angelines Fernánez -La Bruja del 71-. Además están Rubén Aguilar -Profesor Jirales- y Édgar Vivar -Señor Barriga-. Afuera, en las gradas del estadio cerrado ubicado al sur de Caracas, los esperaba una multitud.

Gache Rivera junto a Chespirito

Inolvidable: Ramón Valdés

Juntos, desde hace más de cuatro décadas: Gache Rivera y Carlos Villagrán

María Antonieta de las Nieves, Angelines Fernández y Florinda Meza

Quico y La Bruja del 71

Rubén Aguilar, o el Profesor Jirales

Édgar Vivar, como El Ñoño

Édgar Vivar y Gache Fernández, conservando en el lobby de un hotel venezolano

Gache también subió a sus redes el recuerdo del viaje con Villagrán (con quien tiene dos hijos, Gustavo y Vanessa) a la Argentina, en el invierno de 1980, para unas presentaciones en Rosario.

Gache Rivera y Carlos Villagrán, en Rosario (@carmenvaldesjul)

Para cuando viajaron a la Cuna de la Bandera, Villagrán ya no era parte de El Chavo del 8. Los motivos de la renuncia que en 1978 le presentó a Chespirito nunca fueron del todo aclarados, pese al testimonio del propio actor. En su momento se habló de los supuestos celos de Gómez Bolaños porque Quico había adquirido mayor repercusión que el propio protagonista. También circuló el nombre de Florinda Meza: antes del programa, había sido novia de Villagrán; luego se casaría con Chespirito. No faltaron las versiones de problemas económicos. Lo cierto es que días después Ramón Valdés -en solidaridad con su compañero, y haciendo visible su propio enfrentamiento con Meza- también se alejó del programa.

Como Kiko -debió modificar el nombre al no conseguir los derechos de su personaje, y mantuvo una disputa legal durante décadas con Chespirito-, Villagrán intentó construir una carrera independiente. Ramón lo acompañó durante buena parte de la travesía. Y si bien logró tener su propio envío, no repetiría el suceso de El Chavo del 8. Y así fue como a principios de los 80 aquellas fotos tomadas en el Poliedro de Caracas se volvieron irrepetibles. El elenco original jamás volvió a juntarse. Don Ramón regresó a la bonita vecindad para participaciones especiales, pero Quico no lo haría.

Haciendo a un lado viejos rencores, tal vez aplacados por la muerte de Gómez Bolaños, Gache Rivera ahora comparte las imágenes rescatadas de su álbum personal. Y de aquellos tiempos en donde la fama, el éxito y el dinero todavía no habían acabado con la inocencia.

Roberto Gómez Bolaños, El Chavo del 8 (Zuma Press/The Grosby Group)

