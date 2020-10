Santiago Maratea propuso una repudiable encuesta y generó un fuerte rechazo en las redes

El joven influencer, otra vez en el medio de una polémica

Santiago Maratea es el protagonista de un nuevo escándalo. El joven grabó un video en sus historias de Instagram para contar que en Twitter se estaba usando la palabra mogólico como insulto. Y decidió realizar una encuesta para que sus seguidores opinarán si les parecía bien o mal esta tendencia en las redes sociales.

“La pregunta que les quiero hacer es: ¿qué onda que se use tanto la palabra mogólico como insulto? Está como resurgiendo. En Twitter se usa sin ningún tipo de problema, ya lo sabrán. Digo, ¿queda ahí, la dejamos pasar, es un código de Twitter decir mogólico como insulto, ya fue? ¿O no?”, dijo el influencer.

El video de Santiago Maratea se convirtió en tendencia en Twitter

“Creo que todos usamos insultos que ofenden a alguien, la idea es poder reflexionar y cambiar nosotros mismos, no apuntar con el dedo al que no sabe. Más allá de eso #MogolicoNoEsInsulto”, escribió Santiago en Twitter y ese hashtag se convirtió rápidamente en tendencia.

Muchas personas votaron que no les parecía bien utilizar esta palabra para agraviar a alguien. Incluso algunos usuarios rechazaron participar de este debate repudiable que lanzó Maratea, ya que era innecesario tratar una cuestión de este estilo de una manera tan superficial.

“La palabra MOGÓLICO/A es discriminatoria. La uses o no pensando en las personas con síndrome de Down, la digas a quien la digas, estás discriminando”, escribió un usuario. “Por favor cancelemos a Maratea. ¡Que su propio hashtag lo aniquile! Esta gente es nefasta y tiene poca memoria de lo que expresan!”, dijo otra persona y posteó una captura de Santiago en la que usaba el término como un agravio.

Santiago realizó un debate que generó muchas críticas en las rede sociales

El influencer también generó polémica cuando decidió publicar unas capturas de mensajes que había escrito en 2012 y 2013, en los que hacía chistes con temas delicados como la violación y los femicidios. “Les dejo mis tuits del pasado así no pierden el tiempo en buscarlos y me pueden cancelar rápido”, explicó. En uno de los repudiables tuits decía: “Bueno voy a matar a mi ex, si alguien pregunta díganle que fue al campo”.

Maratea realizó este posteo luego de que en Twitter muchos usuarios iniciaran una campaña en contra de Martín Cirio, más conocido como La Faraona. Todo comenzó cuando el youtuber criticó al músico de cumbia El Dipy al referirse a una canción que habla sobre la violación en grupo de una niña de 15 años. Entonces, el cantante publicó varias capturas de pantalla con tuits del influencer, en los que hacía comentarios sobre sus supuestas intenciones de abusar de menores que asistían a un jardín de infantes.

Ante esta situación, La Faraona utilizó su canal en YouTube para publicar un video a modo de descargo de más de media hora de duración, titulado “¿quién es Martín Cirio?” Allí pidió disculpas por sus tuits, intentó “contextualizarlos” en la época de Twitter en la que fueron publicados, denunció que hay trolls involucrados en el repudio que se generó en su contra y contó que va a estar alejado de las redes durante “un tiempo”.

Otro mensaje polémico de Santiago Maratea





