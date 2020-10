Agustín Cachete Sierra reveló que está iniciando una relación con una compañera del Cantando 2020: “Nos estamos conociendo”

Cachete Sierra reveló que está iniciando una relación con una compañera del Cantando 2020





Agustín Cachete Sierra es uno de los participantes más querido y más codiciado por la platea femenina en el Cantando 2020, y además, se ha convertido una de las revelaciones del certamen de LaFlia. Desde las redes sociales, el actor ha recibido varios piropos de mujeres tanto en el programa como en las redes sociales. Por este motivo muchos se preguntan cuál es la situación sentimental del ex Casi Ángeles.

Este martes, en el ciclo La previa del Cantando, que se emite por Ciudad Magazine, le preguntaron: ¿qué relación te une a Carla del Huerto, compañera de Jey Mammon? Sin demasiadas vueltas, Cachete fue contundente con su respuesta: “Ella es una bomba y estamos hablando con Carla. Tenemos buena onda y es hermosa como mujer”.

Hace unos días, en el mismo programa que conducen Lizardo Ponce y Lourdes Sánchez quisieron saber si el famoso tenido relaciones sexuales con ninguna famosa durante el último mes. Cachete se mostró incómodo con la consulta, pero igualmente le respondió al cronista: “¿Con alguna famosa? No, no. Yo soy ateo y estamos en pandemia. El pajarito está triste. ¿Qué querés que diga? Desmiento todo lo que dice este muchacho”.

Sierra se prepara para la nueva ronda de temas de novelas donde llevará adelante la cortina de la recordada y exitosa ficción Soy Gitano. La semana pasada, Agustín realizó un homenaje en el Cantando para recordar al éxito de Casi Ángeles que destapó una interna entre los integrantes del elenco. Todo comenzó cuando el participante y Rocío Igarzábal se reencontraron en el ciclo de El Trece. Nicolás Vázquez y Gimena Accardi grabaron un video para desearle buena suerte al equipo. Stéfano de Gregorio estaba mirando el programa y contó en Twitter una vieja pelea entre sus colegas que generó un escándalo.

Carla del Huerto, Natalia Oreiro y Jey Mammon

Al ver el video grabado por la pareja de actores, el joven escribió un mensaje en su cuenta oficial criticando a Vázquez: “No pude dejar pasar tanto caretaje frente a mis ojos. Perdón, pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca: ‘Voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado’. Ahí lo tenés a Cachete rompiéndola, rey”.

Al principio Gimena salió a defender a su pareja en la red social y después Nicolás le escribió varios mensajes fuertes: “No pensaba contestarte, porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida. Pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije (lo que sí dije fue ‘no te recomiendo más’) en el contexto de una pelea hace 5 años por una equivocación de Agus”.

Luego, en una entrevista a Los Ángeles de la Mañana, Sierra aseguró que sigue teniendo una relación de amistad con Stéfano, pero criticó su accionar y defendió con firmeza a Vázquez: "Hablé con los dos (en referencia a Stéfano y Vázquez) por teléfono el fin de semana y les dije lo que pensaba.

