Cande Molfese: “Con Ruggero no teníamos los mismos proyectos de vida”

Los jóvenes se distanciaron en plena cuarentena

Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli se conocieron trabajando en la ficción Violetta y estuvieron 6 años en pareja, pero se separaron en medio de la pandemia, como muchos otros famosos. La actriz confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter: “Con Rugge decidimos terminar nuestro vínculo, fue una decisión difícil pero es lo que hoy ambos necesitamos. Fue todo en excelentes términos y una relación muy importante para los dos...”.

Además, la conductora aclaró que el cantante italiano “es una gran persona que jamás tuvo ningún tipo de actitud violenta", para evitar especulaciones. Hace unos meses, se generó una polémica cuando Molfese publicó un video en el que contaba que Pasquarelli se había enojado y el medio de un ataque de ira le revoleó un control remoto que pegó contra una pared, pero que casi le pega en su cabeza. En la grabación, él se justificaba diciendo que es italiano y que como tal, tiene su temperamento.

Los seguidores que vieron el video hicieron hincapié en que la actitud del actor se trataba de un caso de violencia de género. A raíz del revuelo en las redes sociales, ella minimizó el asunto y aclaró en Twitter: “Ah, lo del control remoto. Relajen chiques, mi novio es un sol”. Más tarde, aseguró que se había equivocado en publicar este video, ya que jamás se imaginó que iba a tener una repercusión negativa.

Molfese fue la primera en confirmar la separación en las redes sociales

Luego, Ruggero también hizo su descargo sobre esta ruptura en las redes sociales: “Como ya todos saben con Cande decidimos terminar nuestra relación. Fueron 6 hermosos años al lado de una persona muy especial para mí. Gracias a todos los que están cerca de ambos en este momento. Los queremos”.

¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión? “Cortamos porque el amor solo no alcanza, queremos evolucionar, siempre queremos lo mejor para el otro”, dijo el ex integrante de la ficción Argentina, Tierra de Amor y Venganza. “Nos amamos mucho y después de seis años fue difícil pero es lo mejor”, dijo en diálogo con el programa El espectador que se emite por CNN Radio Argentina.

Por su parte, la ex participante del Cantando 2020 dio a conocer cuáles fueron las razones que la llevaron a tomar esta determinación. “Puede ser que con Ruggero no teníamos los mismos proyectos de vida. No me interesa ser madre ni casarme. No me convence traer un hije al mundo”, aseguró en el programa de radio Esto no es Hollywood. “Nos pedimos un tiempo y después de eso nos separamos. Fue mi pareja durante muchos años y cada uno vive un duelo interno”, agregó.

En una entrevista con Teleshow en 2019, Cande ya había manifestado que no deseaba seguir con los mandatos culturales, mientras todavía convivía con Ruggero. “Yo, personalmente, no me quisiera casar ni tener hijos”, reconoció la ex Violetta. “No sé, nunca cierro las puertas de nada porque soy una persona cambiante. Un ser humano cambiante, entonces hoy te digo no quiero nada de eso. Después uno puede ceder por amor y eso es válido también. Sí haría una celebración del amor, me parece re lindo, pero un casamiento por Civil o por Iglesia no está en mis planes, ni me interesa. Celebraría el amor en la playa, vestidos de blanco y pasándola bien. Y el tema de tener hijos… Hay chicas que nacen con la convicción de querer ser madres. Bueno, a mí nunca me pasó, tal vez me pase, no lo sé”.

Cande Molfese hablaba de su relación con Ruggero Pasquarelli en el estudio de Infobae, un año antes de su separación

