La respuesta de Rubén Mühlberger luego de las escandalosas acusaciones de su hermana Daniela

El doctor está siendo investigado por irregularidades en su clínica de estética

Rubén Mühlberger está involucrado en un nueva polémica: su hermana Daniela contó tormentosos detalles de la relación que mantienen. Después de una fuerte discusión que tuvieron, la médica decidió contratar a un abogado. “Fue el quiebre. Me sentí ahorcada emocionalmente. En un callejón sin salida. Sentí asco. Fue la primera vez que dije ‘basta’”, aseguró en el ciclo Intrusos.

Este miércoles, Daniela relató distintos episodios que vivió con el llamado “médico de los famosos” que está siendo investigado por una supuesta infracción al artículo 106 del Código Penal –que hace referencia al abandono de persona–, además de ciertas irregularidades, como haber ejercido la profesión con la matrícula vencida. En el ciclo de América manifestó sus deseos de ser querellante en esta causa que lleva adelante la Justicia.

“¿Quién soy yo para él? Como me dijo el domingo: ‘Tengo que lidiar con vos, sos mi hermana impresentable, la conflictiva, la gorda’. Él no quiere a mi hijo. No lo quiere desde la concepción porque no quiere a su padre. Yo creo que no lo quiere porque es mi hijo. Lo odia”, aseguró la médica. Y explicó que está en un tratamiento psiquiátrico por el vínculo “de dependencia emocional y económica” que tiene con Rubén.

El doctor Mühlberger habló de su hermana en Nosotros a la mañana (Video: El Trece)

“Yo tengo con él una relación como de una mujer golpeada. Es el síndrome de la mujer golpeada, nada más que soy su hermana”, continuó Daniela Mühlberger, y explicó por qué se pelearon el último fin de semana: “Con él no sabés qué hacer porque un día hacés las cosas bien y después mal. Llegué a su casa y estaba re agresivo. Me dijo gorda, fea. No estoy bien, chicos. No la estoy pasando bien”.

En medio de este escándalo, el médico de los famosos habló del vínculo con su hermana en el programa Nosotros a la mañana: “Con respecto a la doctora Daniela Mühlberger que es mi única hermana, a quien le llevo 12 años. A veces me confundo para mí es como una hija, hermana e hija. Yo te puedo asegurar que más allá del perdón, más allá de tolerancia, más allá del amor, está la gratitud”.

El doctor le mandó un audio por WhatsApp a Andrea Campbell, quien además de ser panelista de Nosotros a la mañana se desempeña como su abogada. “Sabés que Daniela es una excelente médico. Te diría que es mejor que yo como médico. Yo estoy vivo gracias a ella que supo diagnosticar en mí algo tan pequeño que ningunos otros ojos pudieron ver, le debo la vida”, explicó Mühlberger.

La letrada y panelista explicó que su cliente tuvo un cáncer en el intestino del que se pudo recuperar. Esa enfermedad se la descubrió su hermana y por este motivo él se siente muy agradecido. Por este motivo, no está enojado con ella a pesar de sus duras declaraciones en el ciclo que conduce Jorge Rial en la pantalla de América.

“Lo que tengo con Daniela es gratitud y por supuesto que siempre va a haber perdón, nada lo va a modificar, siempre la voy a proteger mientras viva. Nadie ni nada va a poder quitar este tipo de sentimiento y de amor, nadie ni nada”, finalizó Rubén Mühlberger.

