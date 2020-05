Roccabruna comenzó a trabajar en el consultorio el 7 de enero y contó que en la entrevista laboral le consultaron si su “elección sexual era la misma que la del doctor Mühlberger”, y qué series le gustaba ver. “Cuando lo conocí me dí cuenta que era un encantador de serpientes. Me pidió la mano, me la leyó, me dijo que era un rey sin corona. De manera indirecta me dijo que cuando amaba a una persona tenía que admirarlo. ‘Vos tenés que leer mis libros’, me dijo”, aseguró y acusó al médico de “maltratador”.