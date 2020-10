Convivencia inmediata, alta exposición en las redes y polémica: así fue la historia de amor de Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli

Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli se conocieron trabajando en Violetta

Muchos famosos se separaron durante la pandemia, como es el caso de Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli. Luego de seis años de noviazgo, la ex participante del Cantando 2020 confirmó el fin de la relación con el joven italiano a través de Twitter. “Con Rugge decidimos terminar nuestro vínculo, fue una decisión difícil pero es lo que hoy ambos necesitamos. Fue todo en excelentes términos y una relación muy importante para los dos...", escribió este domingo 11. Y para evitar especulaciones aclaró que su ex “es una gran persona que jamás tuvo ningún tipo de actitud violenta ni conmigo ni con nadie".

Ellos se conocieron trabajando en Violetta, la tira juvenil de Disney que protagonizaba Tini Stoessel. Estuvieron cuatro años participando en la exitosa ficción que fue el puntapié inicial de sus carreras artísticas. En el último período se pusieron de novios mientras estaban haciendo gira por diferentes países. Cuando Ruggero fue convocado para protagonizar Soy Luna (otra ficción de Disney), regresó a Buenos Aires mientras ella siguió viajando con el elenco de Violetta. Más allá de la distancia, la relación amorosa se fue fortaleciendo.

La convivencia fue casi inmediata y se dio de manera muy natural desde que arrancó el romance. Así lo relató la joven en una entrevista que dio a Teleshow en noviembre de 2019: ″Desde que empezamos a salir, como estábamos de gira juntos, compartíamos la habitación del hotel. Después, cuando él se fue a Buenos Aires para hacer el proyecto de Soy Luna, yo volví para Buenos Aires. En ese momento dijimos: ‘Ya no podemos ir cada uno a su casa, busquemos un departamento y mudémonos juntos’. Así que fue bastante repentino todo. Hace más o menos cuatro años que estamos conviviendo. La verdad es que lo llevamos súper bien, él es un poquito desordenado, pero se aguanta".

Cande Molfese habló de su relación con Ruggero Pasquarelli

Molfese y Pasquarelli fueron creciendo juntos y se acompañaron en sus respectivas carreras artísticas, luego de que ambos dejaron de trabajar para Disney. Ella comenzó a desarrollarse como actriz y conductora, mientras que él se abocó a su carrera de solista. “Estamos acompañándonos en los proyectos del uno y del otro, entendiendo que hoy es muy importante la construcción del trabajo, pero no deja de ser un trabajo. La prioridad en verdad es el vínculo que tenemos entre nosotros, porque eso al fin y al cabo es lo que va a persistir en el tiempo. Yo lo adoro, es un novio de diez, me apoya, me acompaña y es buena persona. A cualquier lugar que va, él irradia energía, buena onda, es simpático. Es mi más grande elección, y es una elección con mucha seguridad”, había asegura Cande hace menos de un año.

La pareja siempre tuvo mucha exposición en las redes sociales y solían recibir buenos y malos comentarios de algunos de sus seguidores. La actriz se fue acostumbrando a recibir críticas por su relación, aunque a veces se cansaba y salía a defenderse: “Rugge tiene muchas fans que no les gusta que yo esté con él. Y bueno, es parte, ¿qué querés que te diga? También uno tiene que aceptar su rol de adulto y decir: ‘Bueno, son ilusiones, o los deseos que tienen estas chicas que Rugge no esté conmigo’. Pero es muy ficticio todo. A veces caigo y me pongo a contestar con lecciones de moral, pero no tiene sentido”.

Cande y Ruggero, separados tras 6 años de noviazgo

En las redes, se generó una polémica alrededor de la pareja a mediados de mayo, mientras convivían transitando la cuarentena oligatoria. El escándalo comenzó cuando Molfese publicó un video en el que contaba que Pasquarelli se había enojado y el medio de un ataque de ira le revoleó un control remoto que pegó contra una pared, pero que casi le pega en su cabeza. En la grabación, él se justificaba diciendo que es italiano y que como tal, tiene su temperamento.

Los seguidores que vieron el video hicieron hincapié en que la actitud del actor se trataba de un caso de violencia de género. A raíz del revuelo que se generó, ella minimizó el asunto y aclaró en Twitter: “Ah, lo del control remoto. Relajen chiques, mi novio es un sol”. Más tarde, aseguró a Teleshow que se había equivocado en publicar este video, ya que jamás se imaginó que iba a tener una repercusión negativa. “Quise hacer una humorada y fue un acto errado”, explicó la joven. “Es un tema sensible y no está bien lo que hice, agradezco que sea un tema que se hable porque hay mujeres que sufren pero este no es mi caso, tengo un novio compañero, hermoso y que me acompaña y apoya en cada cosa que emprendo, creo que todo eso se refleja en lo que muestro”, agregó.

Más allá de que pasaron varios meses, la actriz volvió a aclarar que el cantante no fue agresivo cuando confirmó el final del noviazgo. “Todes los que están diciendo cualquier cosa por favor respeten porque nada es cierto. Ruggero es una gran persona que jamás tuvo ningún tipo de actitud violenta ni conmigo ni con nadie”, aclaró Cande. Hasta el momento, Ruggero no hizo ninguna declaración sobre su separación.

* Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas





