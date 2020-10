Benjamín Rojas defendió a Nico Vázquez en el escándalo de Casi Ángeles con Agustín Sierra y Stéfano De Gregorio

Benjamín Rojas también participó de algunos episodios de Casi Ángeles

En el Cantando 2020, Agustín Sierra realizó una gala con una invitada de lujo: Rocío Igarzábal. El reencuentro de los ex integrantes de Casi Ángeles dio lugar para que varios compañeros de la tira juvenil, entre los que se encontraba Nicolás Vázquez, se sumaran en un video para desearle suerte al equipo. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que, desde su cuenta de Twitter, Stéfano De Gregorio se enfrentaría al marido de Gimena Accardi, sacando a la luz un viejo entredicho entre los actores.

“Espero que les llegue este mensaje de parte de todos y ahora a romperla. ¡Vamos Cachete! ¡Vamos Rochi! ¡Vamos Inbal! Lo mejor para ustedes”, dijo Vázquez junto a su esposa. Tras ver este video, De Gregorio, otro ex Casi Ángeles, escribió: “El ‘vamos Cachete’ del caretón ese lo fue todo… Mamá, cómo les gusta el show”. Ante las críticas de los fans, agregó: “No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos. Perdón pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca: ‘Voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado’. Ahí lo tenés a Cachete rompiéndola, rey”.

Stéfano De Gregorio disparó contra Nicolás Vázquez y Gimena Accardi salió a defender a su pareja

Aunque el joven borró los tuits y pidió disculpas, Accardi no se quedó callada y le respondió a su colega en la red social: “Sería ideal que además aclares que la frase fue: ‘Te recomendé en todas las productoras y ahora no te voy a recomendar más (por algo que hizo Agus y que ya fue aclarado hace años por ellos en privado y quedó todo bárbaro)’. Si alguien no es careta en este medio, ese es Nico”.

“Y las cosas se resuelven en privado, queda muy claro a quién le gusta el show acá. De más está decir lo generoso que es Nicolás y cómo siempre tiene en cuenta a sus colegas para que laburen. Sin ir más lejos, te dio tu primer protagónico en teatro. Y a Agus lo adora desde siempre”, señaló la actriz haciendo referencia a El Canasto, la obra teatral que protagonizaron De Gregorio, Sierra y Vázquez en 2016.

Rochi Igarzabal y Agustín Sierra realizaron un homenaje a Casi Ángeles que destapó una guerra entre sus ex integrantes

En medio de este escándalo, Benjamín Rojas salió a defender a Nico a través de su cuenta de Twitter: “Che, ¿por qué no se dejan de romper los huevos con @vazqueznico? Una de las pocas personas de este medio que te ayuda. Que siempre ofrece su mano cuando tenés un quilombo, sin cuestionar quién sos. MEMORIA muchachos ME MO RIA. Es lo único que nos da don de gente. No se olviden”.

De esta manera, el actor, quien también realizó una participación en Casi Ángeles, fijó su postura a favor de su colega, con quien viene trabajando en teatro desde hace varios años. Juntos protagonizaron exitosos espectáculos en la calle Corrientes como Una semana nada más y El otro lado de la cama.

El mensaje de Benjamín Rojas por el escándalo de Casi Ángeles

En el último programa del Cantando 2020, Cachete habló de la mala relación entre Nico y Gregorio: “La verdad es que no sé que pasó entre ellos, es un tema que no me compete. Stéfano, ustedes saben, es un hermano para mí, lo amo. Pero no puedo responder por lo que dice y por lo que piensa. Si lo sintió así y lo comunicó de esa manera es un tema suyo. Nico es una persona que quiero mucho y que fue muy importante para mí en un momento de mi vida. Después tuvimos un problema que lo hablamos con los años y lo resolvimos en privado”. En cuanto a su pelea con Vázquez, manifestó que se trató de un conflicto personal, pero pudieron solucionarlo: "Lo hablamos. Hemos llorado juntos, nos abrazamos. Pusimos las cosas como tenían que ser”.

