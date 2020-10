Miguel Ángel Cherutti debutó en el Cantando 2020 y sorprendió al anunciar su separación de Fabiola Alonso

Miguel Ángel Cherutti: "Estoy separado de Fabiola"





Este Jueves, Miguel Ángel Cherutti llegó a la pista junto a su hija Bianca y, además de emocionarse por volver al trabajo, contó que está atravesando un complicado momento personal. "Es un momento para todos, para hacer lo que uno sabe en el teatro. Es complicadísimo, uno habla con productores y periodistas del Interior..., es preocupante. Pero pensemos en el futuro. Es un momento complicado de mi vida pero trato de llevarlo lo mejor posible”, empezó diciendo el actor en relación a la pandemia.

Moria Casán, durante la devolución, notó al humorista muy sensibilizado y quiso saber el motivo: “Nos conocemos tanto, hemos hecho tantas noches y tanta gira, y te noto muy emocionado. Tu hija dijo ‘papá necesitaba hacer esto’. ¿Estuviste triste todo este tiempo?¿Te faltó el escenario?”. El artista tomó la palabra y explicó: “Con Fabiola nos estamos separando, en buenos términos. Prefiero decirlo acá. Nos estamos separando después de 24 años de pareja. Cuando uno dice las cosas largás. Es en buenos términos, mis hijos están todos bien”. Cabe señalar, que durante su paso por el programa, las redes sociales mostraron su preocupación por el estado que presentó el ex compañero de Nito Artaza en grandes éxitos teatrales que pasaron por las principales plazas del país durante muchos años.

Fabiola Alonso fue la pareja de Miguel Ángel Cherutti durante 23 años

Nacha Guevara, que fue la primera en darle la devolución, notó la emoción que tenía Miguel Ángel y le expresó: “Qué lindos son los artistas, somos más fuertes de lo que creemos que somos”. Y los elogió al decirles: “Crearon un momento lleno de emoción”. Por otra parte Karina también les dedicó unas palabras antes del puntaje y sostuvo: “Noté Miguel que te olvidaste la letra dos veces y si lo dejé pasar con gente al comienzo del certamen ¿por qué no lo voy a hacer ahora que tuvieron pocas horas de ensayo? No me emocionó pero estuvo muy bien hecho”. Oscar Mediavilla, asimismo, no escatimó en halagos y le puso un 10 a la pareja.

Por su parte, el BAR conformado por Lourdes Sánchez, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano coincidieron en que se vivió una apertura de gala muy emotiva y los tres les dieron un punto cada uno a la pareja.

Luego de conocerse que Charlotte Caniggia dio positivo de coronavirus, la producción de LaFlia debió buscar un reemplazo para la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul en el Cantando 2020. De inmediato, El Chato Prada -productor ejecutivo del ciclo que conducen Laurita Fernández y Ángel De Brito- se comunicó con Miguel Ángel Cherutti para que participe junto a su hija Bianca.

La joven de 25 años se lanzó como cantante y durante la cuarentena lanzó el cover y el videoclip de “Don’t Start Now”, de Dua Lipa. “Tengo un acelere tremendo. Es muy fuerte esto para mí”, dijo el humorista a Teleshow este jueves por la mañana, horas antes de presentarse en la pista más famosa del país junto a su hija.

“Este año es muy complicado, y afecta mucho en lo emocional”, agregó sobre la difícil situación que atraviesan los artistas por la cuarentena que se dictó en marzo y que llevó a que debieran reinventarse, es por eso que el próximo 17 de octubre presentará Son Formidables por streaming.

