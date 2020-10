Masterchef Celebrity: las “joyas” que el Mono de Kapanga tenía puestas hace 17 años y se tuvo que sacar para entrar a la cocina

El Mono de Kapanga recordó una dura historia (Video: "Masterchef Celebrity", Telefe)





Como si fuera un paciente a punto de entrar a un quirófano, Martín Fabio, más conocido como el Mono, líder de Kapanga, fue interceptado por el jurado de Masterchef Celebrity que le pidió que para entrar a la cocina a participar se quitara todas las pulseras y collares, ya que entre fuegos, equipamientos y ollas, los accesorios pueden ocasionar accidentes.

Sin embargo despojar al músico de sus cosas no fue tan fácil y llevó su tiempo. Es que, según él mismo explicó, no se quitaba las pulseras y las cintas de las muñecas desde hacía 17 años. Es que cada uno de los objetos además, tiene un significado para él.

“No pensé que me harían sacar las joyas”, se lamentó Fabio y bromeó: “A Mario Baracus no le gusta esto. Hace 17 años las tengo. Todas tienen un significado, la última vez que me las saqué fue en el 2003 en la cancha de Ferro, en un partido de Quilmes versus Argentino Juniors que me llevaron preso. Me sacaron los cordones, el cinturón, las cadenas... Como nunca mas caí preso, al día de hoy vienen conmigo”.

Ante la mirada inquisidora del jurado compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular y el asombro del conductor, Santiago del Moro, el Mono comenzó a quitarse las pulseras hasta que llegó a las cintas rojas, que pidió quedárselas, aunque no explicó si por no poder desatarlas o por cábala: “No me las puedo sacar”.





Luego fue el turno de las cadenas y las cruces que llevaba en el cuello, pero ya despojado de varios objetos, pidió quedárselas y el jurado lo dejó. “No se puede tener crucifijos, pero vamos a hacer una excepción”, dijo uno de los chefs.

En la primera edición del reality los participantes se dividieron en equipos. Capitaneado por Fede Bal, el Mono trabajó además con Boy Olmi y Sofía Pachano. Aunque dijo que en su casa cocinaba, los nervios estuvieron a la orden del día para el músico.

“Cuando corre el reloj corre, en casa estas acostumbrado a cocinar con tiempo. Estoy tenso. ¿Conocés la teoría de Platón? Salir de la zona de confort, yo salí fue un día de nerviosismo, estrés, es complicado”, le comentó al conductor.

Luego de 50 minutos de cocinar, Fede Bal, en representación del equipo azul presentó el plato ante el jurado: .focaccias… Que en realidad no eran focaccias, sino bruschettas, como le indicó el jurado.

La devolución de Martitegui no fue buena: “Cada cosa que les decimos, ustedes tienen que escucharlas muy bien. Cuando decimos ‘un menú armonioso de cuatro pasos’, estoy seguro de que ustedes se olvidaron. Y le hablo al equipo azul: ustedes se olvidaron de que el menú tenía que ser armonioso. Fede, me parece buenísimo cómo elegiste los talentos para los platos, pero a la hora de armar el menú, ninguno de ustedes hubiese comido esos cuatro platos, uno al lado del otro. Todos tuvieron mucha imaginación y muchísima voluntad y esfuerzo, pero faltó eso”.

Aún así, el equipo fue el ganador de la noche, tras competir contra el rojo, capitaneado por Claudia Villafañe e integrado por El Polaco, Belu Lucius y Nacho Sureda. Completan el ciclo Vicky Xipolitakis, Analía Franchín, Belu Lucius, Patricia Sosa, Roberto Modavsky, Leticia Siciliani, Rocío Marengo e Iliana Calabró.

