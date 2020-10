Cinthia Fernández “harta” de las tareas escolares de sus hijas

“Tareas y más tareas de manualidades, ¿Quién mas tiene los huevos al playo como yo?”, preguntó Cinthia Fernández en sus historias de Instagram junto con una foto de una de sus hijas pintando con témperas.

De inmediato, la mamá de las mellizas Charis y Bella de seis años que van a primer grado y de Francesca, que está en preescolar, realizó un video para descargarse y quejarse del trabajo que le da tener que acompañar fuera del horario de las clases virtuales a las tres pequeñas en los trabajos escolares.

“¡No entienden lo mal que la estoy pasando con el tema del colegio!”, comenzó Fernández y siguió: “Necesito descargarme. No voy a un psicólogo, nada”.

“Alguien que me explique por qué carajo no hacen las tareas en el zoom, porque hay zoom de media hora, ¡qué carajo aprenden en media hora!", claro, después te dan un batallón de libros y quiénes hacemos la tarea, las boludas de las madres", dijo y redobló la apuesta: “Las boludas de las madres que estamos solas, ¡ni te cuento!”.

Luego de decir que la situación le daba “ganas de llorar” dijo que le hacía mal el tema de la tarea pero que no le molestaba que las nenas tuvieran que estar todo el día en su casa pero volvió a cuestionar: “¿Por qué le dan a los padres la tarea?”.

En sus historias también compartió un video de ella ayudando a las mellizas, que están en primer grado, a completar una tarea de escritura.

Más tarde, luego de haber recibido mensajes de otras mamás que se sintieron identificadas, realizó un TikTok en el que con los libros de las chicas, baila la canción “Todo lo que tengo es tuyo”, de Camilo. “Yo harta de las tareas, a ponerle humor al domingo complicado de catarsis. Madres, las invito a comentar y descargarse”, escribió.

Cinthia Fernandez, "harta" de las tareas escolares





De inmediato recibió cientos de comentarios de mujeres que pensaban parecido a ella. “Estoy podrida de la tarea, ¿para qué hacen zoom de 40 minutos si no hacen la tarea? Claramente este año somos nosotras las maestras”, “Nunca en la vida dieron tanta tarea en el día los pibes, pero es la venganza de los maestros”, “Quiero salir corriendo llorando gritando que no puedo más con el colegio” y “Hacen zoom y lo q menos hacen es tarea”, fueron algunos de los mensajes.

Desde hace un tiempo, la relacióm}n entre la bailarina y su ex y papá de las nenas, Matías Defederico, no está bien. “Ni siquiera tiene justificativo. Eso es de pelotudear con el Twitter, de no tener otra cosa que hacer y hacer eso. Es una falta de respeto a lo que yo hago en mi casa, con mis hijas, que son sus hijas también. No entiendo cómo aplaude con un like porque una persona se queda supuestamente sin trabajo”, enfatizó la panelista de LAM hace unas semanas en Hay que ver.

Y agregó: “En otro mensaje aplaude que me pasa la cuota alimentaria. Que no es cierto, me pasa una parte y no el total. Además, ¿qué aplaudís? Si pasar la cuota alimentaria es tu obligación. No le da la cabeza”.

