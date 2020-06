Pero aclaró que no le daba miedo saber que su buena racha podía terminarse. “Yo creo que no se termina, al menos la carrera de un actor. Quizás se corta el hacer proyectos enormes y la cosa más famosa, que no vendría nada mal tampoco. Pero si el actor está en búsqueda, puede. Yo vengo haciendo obras de teatro que no me requieren dinero invertido ni tampoco pretendo buscar un teatro de tantos miles de espectadores. Lo hago en galpones para 80 personas y sigue siendo actuación, y sigue siendo una búsqueda”, señaló.