Oscar Mediavilla sufrió un fuerte accidente automovilístico mientras se dirigía al “Cantando 2020”

Oscar Mediavilla

Oscar Mediavilla sufrió este martes por la noche un accidente automovilístico cuando se dirigía a los estudios de LaFlia para cumplir con su rol de jurado en el Cantando 2020. “Chocó fuerte con su auto”, contó Ángel de Brito. El productor discográfico tuvo que ser internado en una clínica de esta capital, tras el choque del que salió en shock pero sin lesiones graves.

“Como habrán visto no está Oscar Mediavilla con nosotros. Le queremos mandar un abrazo muy fuerte a él y a Patricia Sosa porque Oscar tuvo un accidente automovilístico viniendo a la productora, para el Cantando”, expresó el conductor del certamen de canto a los pocos minutos del comienzo del programa.

Ángel de Brito habló del accidente de Oscar Mediavilla

“Por suerte está bien, obviamente shockeado porque fue un choque importante, se hizo pelota el auto. Está bien, acompañado de Patricia, lo llevaron a un hospital para atenderlo. Ojalá mañana puedas estar en el programa. Un tipazo, gran compañero, gran profesional”, continuó el periodista. “No pasó nada grave, pero está dolorido. Patricia nos llamó para avisarnos”, concluyó.

En estos momento, Patricia Sosa está acompañando a su marido y fue quien informó que el vehículo que conducía el productor musical quedó completamente destruido. “Seba Mazzoni va a ocupar esta noche el lugar de Oscar”, informó Laurita Fernández. Recordemos, que Mediavilla se sumó al jurado tras la baja de Pepe Cibrián Campoy, quien decidió dar un paso al costado en un rol en el que no se sentía cómodo.

Durante la tarde, en una entrevista, Oscar Mediavilla reveló que estaba molesto porque su esposa haya hecho pública el ofrecimiento millonario que recibió para meterse en política. “Me enojé bastante con Patricia porque me parece que no hacía falta hacer ese comentario”, se quejó el productor musical en el programa Pampita Online. “Cuando llegó a cas le pregunté: ‘¿Para qué comentás eso?’. A Patricia le interesa más la acción, no la política. Igual... era una anécdota que no valía la pena contar. Hay cosas que uno no debería contar”, expresó.

VER TAMBIÉN: Fredy Villarreal tiene coronavirus y es baja para el trío con Alex Caniggia en el Cantando 2020: qué famoso ocupará su lugar

Recordemos que el pasado sábado, en su visita a PH, Podemos Hablar, Patricia Sosa sorprendió al revelar que Alberto o Adolfo, uno de los hermanos Rodríguez Saá, le ofreció un importante cifra para que lo acompañe en la boleta como vicepresidenta. “Un día me llegó una propuesta para formar una fórmula presidencial con él. El chabón y yo como vicepresidenta. Primero creí que era un chiste, insistió, después vino la oferta económica y llegó a un millón quinientos mil dólares”, contó la cantante.

SEGUÍ LEYENDO

Emotivo mensaje de Andrea Pietra por los diez años junto a su hija: “Amarte es un regalo de todos los días”

Fredy Villarreal tiene coronavirus y es baja para el trío con Alex Caniggia en el Cantando 2020: qué famoso ocupará su lugar

Fátima Florez reveló su verdadera identidad: “Un día me fui a acostar con mi nombre y al otro día me levanté con otro”