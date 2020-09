Emotivo mensaje de Andrea Pietra por los diez años junto a su hija: “Amarte es un regalo de todos los días”

Andrea Pietra y su hija Ani

“Un día como hoy hace tan solo 10 años la vida nos cambio por completo, los sueños se superaron a sí mismos y el amor aterrizó en nuestra casa para quedarse para siempre”, así comienza el emotivo mensaje que en las últimas horas Andrea Pietra publicó en su cuenta de Instagram. Es que el 29 de septiembre del 2010, la actriz veía por primera vez a su hija, Stephanie, que la convirtió en mamá y con quien inició una nueva aventura.

“Un día como hoy hace 10 años nos conocimos nosotras dos, nos miramos, nos reímos y nos hicimos esta panzada de amor que crece y crece y es definitivamente la felicidad”, continúa el texto al que ilustró con varias fotos una de Ani, como la llaman cariñosamente sus padres. “Amarte hija mía es un regalo de todos los días. Feliz aniversario para nosotras”, concluyó.

Cada año, Pietra celebra la llegada de Ani a sus vidas y agradece el encuentro. “Te amo Ani, ser tu mamá es una fiesta que celebro todos los días”

Durante los primeros años, Andrea y su pareja, el productor Daniel Grinbank, decidieron resguardar la privacidad de la niña, pero desde hace un tiempo disfrutan de compartir con sus seguidores algunos momentos familiares. Cada año, Pietra celebra la llegada de Ani a sus vidas y agradece el encuentro. “Te amo Ani, ser tu mamá es una fiesta que celebro todos los días”, escribió el año pasado. “Desde que nos encontramos no paramos de amarnos...en pocos días. El Amor mas profundo e inmenso de mi vida. ¡Gracias Universo!”, decía en otro de sus conmovedores mensajes.

La pequeña, fue adoptada cuando tenía apenas seis meses. La actriz reveló en varios reportajes que había luchado mucho por ser mamá: “Primero fue la búsqueda, después vino el paso más fácil, la inseminación, que me hice cuatro o cinco; y más tarde intenté tres veces con la fertilización in vitro. Ahí me planté. Porque todo el proceso es muy desgastante emocional y psíquicamente. Seguramente, si me hacía siete iba a quedar embarazada, pero no podía seguir intentando. No me parecía necesario pasar por un embarazo. Nueve meses de embarazo no son más importantes que toda una vida de una persona al lado de otra para poder estar juntas, cuidarla y acompañarla hasta que sea un adulto”.

Algunos famosos colegas le desearon feliz día y los comentarios se multiplicaron. Mónica Antonópulos escribió: “Celebrar ese encuentro, que amor”. Mientras que Diego Torres agregó: “Amor del bueno y poderoso Negra querida!! ¡¡Abrazo fuerte a las dos!!”. Julieta Díaz por su parte, afirmó: “La belleza y el amor”. Eleonora Wexler también se emocionó con la publicación: “¡Feliz aniversario para las 2 negra! ¡Se encontraron en este maravilloso camino! ¡Hermosas! Las quiero”.

