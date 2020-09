La preocupación de Paula Chaves porque su beba podría ser alérgica a la proteína de la leche de vaca

Paula Chaves junto a su beba Filipa

Paula Chaves suele publicar fotos y videos de su familia a través de sus redes sociales. Ahora, la conductora aprovechó que tiene un diálogo fluido con sus seguidoras para hacerles una consulta relacionada a un tema de salud de Filipa, su hija menor, fruto de su relación con Pedro Alfonso, que nació el pasado 5 de julio en una clínica privada, en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

“Buenas, ¿cómo andan? Les quiero hacer una pregunta. Necesito yo info de ustedes ahora. Necesito empezar una dieta estricta de APLV: alergia a la proteína de la leche de la vaca. ¿Me recomiendan alguna página o cuenta donde suban los productos que se pueden consumir y cómo leer etiquetas?”, preguntó la modelo en un video que publicó en sus historias de Instagram.

Paula le pidió consejos a sus seguidores de Instagram

Luego, Paula explicó en la red social: “Hay una leve sospecha, entonces me mandaron a hacer el desafío y quiero seguir cuentas que me ayuden en esto. Al principio hay tan poca información, al menos yo tengo muy poca info, y te agarra un poco la desesperación de no saber qué podés comer y demás. Así que si pueden, se los agradecería”.

Rápidamente, sus seguidoras le mandaron información sobre este tema. Entonces, la conductora publicó una tierna imagen de Filipa a modo de agradecimiento: “Gracias a todas por sus mensajes, sé que somos muchas. Voy a ir compartiendo info de a poco. Aún no tengo diagnóstico, pero tengo que hacer lo que se llama ‘desafío’ para confirmar si es eso. ¡Algo súper común hoy en día, muchos bebés lo tienen, y eso me hace pensar en lo que estamos comiendo! ¡Las abrazo!”.

El mensaje de agradecimiento de Paula a sus seguidoras

Pero no siempre la mamá de Filipa, Olivia y Baltazar tiene una relación de amor y paz con sus seguidoras de las redes sociales. La semana pasada, tuvo un cruce con una de ellas. Todo comenzó cuando Paulita publicó una imagen en la que aparecía sentada en un sillón con su beba durmiendo sobre su pecho. “Horas y horas”, escribió en la red social.

Rápidamente, recibió muchos comentarios de diferentes personas por esta publicación. Por ejemplo, una mujer la cuestionó por su manera de comportarse. “¿Por qué no la acostás? Si duermen en su coche o cuna, no entiendo”, le consultó una seguidora a Chaves, con tono irónico.

La esposa de Pedro Alfonso no se quedó callada y le contestó: “Patri, ¡porque no se me canta! Al margen de que si la pongo en la cuna se despierta...”. Otras personas la felicitaron por su contundente mensaje. “Excelente respuesta, Paula. Bien ahí, a la gilada ni cabida”, opinó una usuaria. “¿Alguien te dijo qué hacer con tus hijos? Gran error has cometido. Mi nieta es una beba de casi 2 años y duerme con sus papás y toma la teta. Deberías ver lo feliz y tranquila que es”, le respondió una mujer.

Por esta foto, Paula tuvo un cruce con una seguidora de Instagram

