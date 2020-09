La reacción de Paula Chaves cuando una seguidora la cuestionó por dormir a su hija en su pecho

Paula Chaves es mamá de Olivia, Baltazar y Filipa

Paula Chaves está dedicada full time a la maternidad, luego de dar a luz a Filipa, su tercera hija fruto de su relación con Pedro Alfonso. Se agrando la familia con la llegada de la pequeña que nació el pasado 5 de julio en una clínica privada, en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y conductora suele compartir con sus seguidores tiernas imágenes del crecimiento de la bebé. En esta oportunidad, publicó una tierna imagen en la que aparece sentada en un sillón con Filipa durmiendo sobre su pecho. “Horas y horas”, escribió en la red social.

Paula Chaves y su hija Filipa (Instagram)

Rápidamente, recibió muchos comentarios de diferentes personas por esta publicación. Por ejemplo, una mujer la cuestionó por su manera de comportarse. “¿Por qué no la acostás? Si duermen en su coche o cuna, no entiendo”, le consultó una seguidora a Chaves, con tono irónico.

Paula no se quedó callada y le contestó: “Patri, ¡porque no se me canta! Al margen de que si la pongo en la cuna se despierta...”. Otras personas la felicitaron por su contundente mensaje. “Excelente respuesta, Paula. Bien ahí, a la gilada ni cabida”, opinó una usuaria. “¿Alguien te dijo qué hacer con tus hijos? Gran error has cometido. Mi nieta es una beba de casi 2 años y duerme con sus papás y toma la teta. Deberías ver lo feliz y tranquila que es”, le respondió una mujer.

La contundente respuesta de Paula Chaves a una seguidora

Chaves ya tiene experiencia con los bebés, ya que es mamá de Olivia y Baltazar. Sin embargo, cada nacimiento es diferente y ella reconoció sentir miedo ante la llegada de Filipa en una contexto complicado por la cuarentena. En los establecimientos médicos, tantos públicos como privados, hay restricciones y medidas de seguridad y prevención debido al COVID-19.

“Hoy fui al obstetra, con mil preguntas como una primeriza, pero no de las preguntas tradicionales, sino de las que no tienen respuesta... Para los que me conocen soy bastante miedosa, siempre pensando y queriendo controlar situaciones”, se sinceró en Instagram en mayo pasado.

“¿Y saben qué? Dicen que cada hijo llega para enseñarnos algo... siento que Filipa llega a este mundo nuevo a enseñarme que no puedo controlar nada, que por más que me anote y quiera saber la respuesta de todas las preguntas que hoy hice, no las tengo... porque es eso lo que pasa, no se sabe nada”, reflexionó la esposa de Pedro.

“Pero lo que si sé es que ni una pandemia mundial puede frenar el poder maravilloso que tenemos la mujeres de gestar y dar vida, de la forma que sea, con el tratamiento que sea y con el nacimiento que toque, ¡pero siempre deseado!”, explicó Paula.

Una tierna foto de la conductora con su bebé

“A todas las que están atravesando este momento, les digo que confiemos en que todo va a estar bien, miles de bebés siguen naciendo en el mundo... somos imparables, poderosas y podemos contra TODO... Las abrazo fuerte #nostenemos”, finalizó con un mensaje esperanzador.

Este 2020 está siendo un año especial para Chaves, no solo porque agrandó su hermosa familia, sino también por el éxito que tuvo la segunda temporada de Bake Off Argentina: El Gran Pastelero, el reality que condujo por la pantalla de Telefe que logró excelentes índices de audiencia durante su emisión.

