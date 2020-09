Fuerte debate entre Denise Dumas y Fernanda Iglesias por el piropo de Tyago Griffo a Flor Torrente

Fuerte cruce entre Denise Dumas y Fernanda Iglesias en Hay que ver





En una de las previas del Cantando 2020, Tyago Griffo había revelado que le gustaba Florencia Torrente. Además de remarcar que le parece una hermosa mujer, la tildó de “muñequita de cristal” y hasta opinó que no se imagina junto a ella porque él es más “de barrio”.

Esos dichos no le cayeron nada bien a la participante, rechazó los halagos del hijo de Gladys La Bomba Tucumana y le pidió que se deconstruyera. A la vez, le subrayó que no es ninguna muñequita y que se se siente igual que él como cualquier ser humano. En este contexto, Tyago visitó Pampita Online y habló del cruce. “No entiendo por qué se lo tomó así. Si alguien está al tanto del lenguaje moderno, que me explique. En mi cabeza y en mi mente jamás se cruzó algo malo... Ella respondió que no le había parecido un piropo. Y está en todo su derecho, la respeto”, afirmó en ese momento.

El joven indicó que el elogio se dio en el contexto de una nota y que no fue un “piropo”. “Al menos, no directo. No es que quería que le llegara. Si hubiese querido que le llegara, la cruzaba y le decía ‘hola, me encantás y sos divina’ o cualquier cosa. No fue así”, remarcó. Pero este jueves el tema generó un intenso debate en el programa Hay que ver (El Nueve), entre su conductora Denise Dumas y la panelista Fernanda Iglesias.

"A mí no me parece mal que diga que parezco de cristal y no soy machista", le dijo Denise Dumas a Fernanda Iglesias

“Banco a Flor Torrente en esto de deconstruir ese concepto, porque las mujeres tenemos un montón de otras cualidades que no tienen que ver con ser de cristal o frágil. Al Bombito después de decir eso le faltaba decir ¿'vení a planchar, limpiar y cocinar a mi casa'?”, disparó Iglesias. “¿Por qué está tan mal ser frágil? Yo también soy mujer, Fer. Y a mí no me parece mal que diga que parezco de cristal y no soy machista", respondió Denise.

Y la conductora continuó: “¿Dónde está el insulto? A cada mujer le gusta que la vean de determinada manera. ¿Por qué tengo la obligación de que me vean fuerte? Hay un montón de gente débil, ¿qué tiene de malo?. Hay gente que le gusta que le digan ese piropo. No es un insulto. Vos también estás cerrada en que si te dicen algo que no te gusta sos machista. Estás siendo necia en el término. Me estás diciendo a mí machista”.

En tanto, Fernanda se defendió y sostuvo: “A mí me gusta que me digan algunas cosas que a otras mujeres les molesta”, poniendo punto final a un debate arduo que provocó diferentes reacciones entre los integrantes del programa producido por LaFlia. Una situación con diversas opiniones que al ciclo le costó en los últimos tiempos la renuncia de Marcela Coronel cuando mantuvo un fuerte ida y vuelta con Dumas. Luego, las cosas llegaron a buen puerto, pero en esa oportunidad, la periodista decidió no volver a ocupar su lugar.

