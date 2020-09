Polémica por la desvinculación de Christian Sancho de una marca tras declarar que apuesta “por la diversidad sexual”

Christian Sancho

Christian Sancho fue el protagonista de la tapa de una reconocida revista la semana pasada. En una nota a corazón abierto, dijo que apuesta a “la diversidad sexual” y que es una persona de “un pensamiento muy libre”. Unos días después de la publicación con sus declaraciones, la marca de ropa interior que lo viste hace ocho años anunció la desvinculación del actor y modelo de la empresa, haciendo referencia a que se “cumplió el plazo pactado” de su contrato. A pesar de esta aclaración, en las redes estalló la polémica.

“El amor no tiene género ni rótulos o carteles especiales. Se puede vivir con una mujer o con un hombre de la misma manera si hay sentimientos. El machismo es lo peor que nos pudo pasar en la vida. Creo que amar es ser honesto a sí mismo. Y yo no hago lo que no me gusta que me hagan. Soy de un pensamiento muy libre. Fiel a mi corazón. Siento que si sigo lo que mi corazón me dicta voy a encontrar el éxito sin importar el nombre y el sexo”, declaró Sancho a la revista Caras, además de confirmar su separación de Vanesa Schual, la madre de su hijo, Gael, tras 11 años de relación.

La tapa de la revista con las declaraciones de Sancho (Foto: revista Caras)

Posteriormente, a través de las redes sociales, la empresa Lody informó que se terminaba el contrato que la unía al actor, una de las figuras que más ha posado en ropa interior en los últimos años. “¡Gracias Christian Sancho por haber sido parte de nuestra marca todos estos años!”, reza el escueto posteo de la marca, con fecha del 18 de septiembre, dos días después de la publicación de la revista.

La marca de ropa interior comunicó el fin del contrato con el actor (Foto: Instagram)

La reacción en las redes sociales fue inmediata. Tanto en el posteo de la marca como en la red social Twitter, muchas personas manifestaron su indignación. Una de ellas fue Sergio Company, quien escribió: “Qué coincidencia menos feliz. Coincidencia…” Un usuario también comentó: “Es 2020, es increíble que sigan pasando estas cosas. Viva la diversidad sexual y el derecho a elegir y sentir libremente”. Otro señaló: “Qué mensaje más raro… Para mí que lo invitaron a retirarse”. “Debería estar la opción ‘no me gusta’. Muy mala forma de comunicarlo. Queremos creer que no es por un prejuicio obsoleto”, expresó uno más.

Algunas de las declaraciones en contra de la decisión de la marca

Ante esta situación, la empresa publicó este sábado un comunicado con la intención de aclarar lo sucedido. “Queremos informarles a nuestros clientes y público en general que el contrato que nos unía al modelo Christian Sancho ha finalizado por el cumplimiento del plazo pactado en su oportunidad”, comienza el posteo.

“Es de destacar que la decisión de no renovar el contrato fue motivada por nuevos emprendimientos que ha declarado el Sr. Sancho, al cual le auguramos el mayor de los éxitos”, indicaron desde la marca.

En ese sentido, manifestaron: “Para evitar malas interpretaciones, esta empresa ha decidido hacer público el agradecimiento ya que valoramos que haya sido parte de nuestra imagen durante este tiempo. Muchas gracias”.

El nuevo comunicado de la marca (Foto: Instagram)

De todas formas, el comunicado no logró contener la indignación de los usuarios, quienes continuaron manifestando su descontento con lo sucedido. “Primera marca que veo que no solo comunica que el contrato de un modelo terminó, sino que también dice que está prohibido el uso de la imagen. Encima, justo el día después de que el tipo dice que es bisexual. Qué coincidencia”, argumentaron, entre muchos otros comentarios. La empresa, luego, decidió borrar los dos posteos sobre la desvinculación del actor.

