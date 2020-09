El descargo de Christian Sancho tras la polémica por su desvinculación de una marca de ropa: “No me lo merezco”

Christian Sancho

La semana pasada Christian Sancho brindó una nota a la revista Caras, en la que contó que está separado de Vanesa Schual, la madre de su hijo, Gael, tras 11 años de relación. Además, contó que apuesta “por la diversidad sexual” y declaró: “Siento que si sigo lo que mi corazón me dicta voy a encontrar el éxito sin importar el nombre y el sexo”.

La polémica se generó dos días después de la publicación de la revista, cuando la empresa de ropa interior Lody informó a través de sus redes sociales que se terminaba el contrato que la unía al actor, una de sus figuras más importantes. Ni bien se realizó el anuncio, muchos usuarios realizaron duros comentarios contra la compañía.

Dos días después de la publicación de la entrevista, la marca de ropa interior anunció el final del contrato de Christian Sancho (Foto: revista Caras)

“Es 2020, es increíble que sigan pasando estas cosas: viva la diversidad sexual y el derecho a elegir y sentir libremente”, reza uno de los comentarios. “Debería estar la opción ‘no me gusta’. Muy mala forma de comunicarlo. Queremos creer que no es por un prejuicio obsoleto”, señala otro.

Ante esta situación, la marca emitió un comunicado: “El contrato que nos unía al modelo Christian Sancho ha finalizado por el cumplimiento del plazo pactado en su oportunidad. Es de destacar que la decisión de no renovar el contrato fue motivada por nuevos emprendimientos que ha declarado el Sr. Sancho, al cual le auguramos el mayor de los éxitos”. Sin embargo, las críticas continuaron y la empresa eliminó la publicación.

El comunicado de la marca (Foto: Instagram)

Teleshow se comunicó con Sancho para conocer su versión de los hechos y negó haber sido él quien decidió ponerle punto final al contrato: “Fue todo muy raro. Estoy sorprendido y dolido con todo esto . Mi contrato termina mañana, así que a partir de mañana voy a hablar. Más que nada porque no merezco enterarme de esa manera que no seguía más en la empresa, antes de finalizar mi contrato, por un comunicado en Instagram, y cuando estaba en plena negociación de renovación”.

Al ser consultado si cree que lo ocurrido se trata de un hecho de discriminación, prefirió no ahondar en detalles hasta que se termine formalmente el contrato que lo une a la empresa, pero señaló: “ No creo merecer terminar un vínculo de ocho años de mucho éxito y trabajo , en una empresa que es una de las más importantes de underwear en este país, con mi imagen como protagonista y justo cuando estábamos en plena negociación para renovar mi contrato por uno o dos años más”.

“ Se cortó el diálogo después de que salió la tapa . Me enteré por un posteo en Instagram de que ya no iba a ser parte de la empresa. No era la forma ni el modo: mínimo un llamado a mí o a mi mánager antes hubiera sido lo correcto. Casualidad o causalidad de la tapa, solo ellos lo saben…”, concluyó, con el deseo de que se esclarezca esta situación.

"Estoy sorprendido y dolido por todo esto", dijo el modelo (Foto: Christian Heit)

Entre las declaraciones de Sancho a la revista, se destacan sus revelaciones sobre el amor: “Soy pasional a la hora de contar amor y siento que no hay que generar estructuras que nos limiten en este punto. Soy fiel al sentimiento y lo demás no importa. Por lo menos, no soy consciente. Sí soy muy agradecido a hombres y mujeres por lo bien que me reciben. Lo veo al encontrarme en la mirada del otro. No lo pensé nunca pero creo que podría llegar a enamorarme de un hombre igual que de una mujer. Pero lo que sí siento es que se debe vivir el amor sin rótulos ni nombres, siendo fiel a los principios que uno tiene”.

