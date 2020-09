Karina La Princesita replicó los agravios que recibe y varios famosos salieron a respaldarla

Karina La Princesita (Foto: Instagram)

De un tiempo a esta parte la mirada está puesta en cambiar las formas y la manera de relacionarse, dejando las agresiones de lado. Se trata de un trabajo complejo que si bien se viene logrando, aun queda mucho por hacer y mejorar. El bullying es parte de la sociedad y dejarlo de lado parece ser un tema que en algunos casos resulta complejo. En las últimas horas, Karina La Princesita se topó en las redes sociales con un malintencionado. Con una persona que intentó burlarse de ella, pero solo logró que la cantante le contestara con altura.

Todo comenzó con un usuario, que compartió una foto del look que había lucido, como suele hacerlo todos los días, en el Cantado 2020. A partir de ese posteo, comenzó a ramificarse una seguidilla de comentarios malintencionados. Todos dirigidos a su figura. “Uno kilos de menos no estaría nada mal”, “Lechón mal vestido”, “¿Es necesario siempre de corto? No le queda bien”, “Aflojale a las facturas”, fueron algunas de las frases direccionadas hacia el mismo lugar. Siempre buscando ofender a la artista o, simplemente, tal vez pensando que nunca se iba a enterar.

Débora D'Amato la respaldó (Foto: Twitter)

Sin embargo, al ver la catarata de agravios, y lejos de ponerse a la altura de todos esos maleducados, les respondió con firmeza. Con la frente en alto y no rebajándose como esas personas que desde el otro lado de un pantalla intentaron herir sus sentimientos y autoestima. Ya curtida, se lo tomó con gracias. Apenas le avisaron, buscó la cuenta, replicó el tuit y a cada uno de los haters le dedicó divertidos emojis. Quiso buscar la manera de diferenciarse de sus detractores y lo logró.

Verónica Lozano también la apoyó (Foto: Twitter)

Inmediatamente, en la otra vereda, no fueron pocos los que salieron a respaldarla ante tanta agresividad. Entre estos usuarios, se destacó la presencia de varios famosos que, incrédulos de tanto desprecio, le dieron su respaldo. Una de las que primero hizo su aparición fue la conductora Verónica Lozano. “Sos hermosa, que se vayan a lavar el ogt”, le escribió. Inmediatamente se sumó a esta fila la periodista Débora D’Amato. “Sos divina, talentosa, independiente. Jode mucho eso. Seguí así”, la alentó para que no baje los brazos ante todo esto que la rodea. Por otra parte, también hizo su aporte la actriz Lorena Meritano. Ella también destacó las cualidades de Karina. “Yo te veo hermosa, inteligente y divertida. Abrazos”.

Lorena Meritano también dijo presente (Foto: Twitter)

Esta no es la primera vez que tiene que pasar y soportar agravios. En cada oportunidad que se le presenta resalta que a lo largo de su vida tuvo que sortear obstáculos, pero lo que más difíciles le resultaron, fueron los agravios referidos a su cuerpo. Semanas atrás, contó que ese punto la persigue desde cuando era una nena, cuando estaba aun en edad escolar. “Me encerraban en el baño. Me hacían de todo”, remarcó en una entrevista con el programa Agarrate Catalina.

Aquella vez, dijo que todo cambió a los 12 años, y que fueron las que hasta ese momento habían sido sus mejores amigas, las que comenzaron a perseguirla. “Lo raro es que las que iniciaron todo en aquel momento habían sido mis mejores amigas. Estaba de moda que las chicas se juntaran en la esquina a fumar, se chaparan un pibe…y para mí era como: ‘¡Ay!’, yo era más aniñada. En el colegio participaba mucho y calculo que les molestaba eso. Pero no solo eran agresiones verbales, también eran físicas”.

Respecto del bullying, días atrás, La Princesita hizo hincapié en que en el medio también se burlaron de ella, y que no se trata de algo meramente cibernético. En este punto, se trasladó al 2015, cuando en Tu cara me suena, Jesica Cirio la imitó y para hacerlo, se agrego papada y relleno en la zona del abdomen. Esto motivo que, al escucharla, Cirio saliera a pedirle disculpas públicamente. “Nunca busqué ofenderla, pero tiene razón. Mirándolo a la distancia a mí tampoco me gusta verme en esa situación”.

